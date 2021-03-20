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20 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
ANKARA - Gençlerbirliği - Kasımpaşa maçının ardından

ANKARA - Gençlerbirliği - Kasımpaşa maçının ardından

- Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa'nın açıklaması - Gençlerbirliği Teknik Direktörü Özcan Bizati'nin açıklamasıGençlerbirliği - Kasımpaşa maçının ardından - Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa: - "Ödediğimiz bir hesap var, alamadığımız 3 puan... Gerçekten çok üzücü. Oyunumuzun karşılığını alamadık"ANKARA (AA) - Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, Süper Lig'in 31. haftasında Gençlerbirliği'ne 2 - 1 yenildikleri maçta iyi oynamalarına rağmen kaybettiklerini söyledi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Çapa, alınan her puanın değerli olduğu haftalardan geçtiklerini anlatarak, şöyle konuştu:"Rakibimizin nasıl oynayacağını tahmin ederek hafta içi çalışmalar yaptık. Oyuna da çok iyi başladık, çok net pozisyonlar yakaladık. Maalesef son vuruşlarımız, tercihlerimiz doğru değildi. Rakibimiz maç içerisinde bulduğu pozisyonları gole çevirdi. İstedikleri oyunun karşılığını onlar aldı. 7 - 8 net pozisyona girdik, kaçırdığımız penaltı var. Gol ne kadar geç gelirse böyle maçlarda rakibinizin inancı ve direnci artar. Bu da size tehdit oluşturur. Bugün de böyle bir maç oldu."Çok şık goller yediklerini de vurgulayan Çapa, "Bu tür rakiplerimize karşı oynadığımızda şansızlıklar da yaşıyoruz. Eksik oyuncularımız var. Bunlar mazeret değil. Girdiğimiz pozisyonları değerlendirmeliyiz. Ödediğimiz bir hesap var, alamadığımız 3 puan... Gerçekten çok üzücü. Oyunumuzun karşılığını alamadık. Son 6 - 7 maç böyle oldu. Futbol şansının bizden yana olmadığını bizden olmadığını söylemek, bana göre çok doğru değil. Futbolda şansı kendin oluşturursun. Milli takım arasında daha fazla çalışmalıyız. Eksiklerimiz dönecek. Ligde kalmak için mücadele edeceğiz. Bu oyuncu grubu, bu kaliteye sahip. Üzerimizdeki miskinliği bırakıp tamamen sonucu elde etmeye çalışmalıyız." ifadelerini kullandı.Gençlerbirliği - Kasımpaşa maçının ardındanGençlerbirliği Teknik Direktörü Özcan Bizati: - "İstediğimizi bugün aldık. Canlanmaya başladık. Varoluşun ışığını, ateşini yaktık"ANKARA (AA) - Gençlerbirliği Teknik Direktörü Özcan Bizati, Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa'yı 2 - 1 yendikleri maçta oyuncularının ortaya çok iyi bir karakter koyduğunu söyledi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Bizati, geçen hafta Fenerbahçe karşısında yaptıkları başlangıcı devam ettirmek için Kasımpaşa karşısına çıktıklarını belirtti.
Oyuncularını tebrik eden Bizati, "Bir karakter ortaya çıkarmamız lazımdı. Geçen hafta ortaya koyduk. Oyuncularım yine aslanlar gibi karakter koydu. Buna devam edecekler. Milli maç arası bize iyi gelecek. Atağa iyi çıkma yönünde işlemler yapacağız. İstediğimiz bugün aldık. Canlanmaya başladık. Varoluşun ışığını, ateşini yaktık. Taraftarlarımızı ve Ankara 'yı bize destek olmaya çağırıyoruz. Camia olarak bu ligde kalmayı istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Basın Toplantısı Toplantı Rektör Irak 

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