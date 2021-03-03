ANKARA - Fatih Terim: 'Demek ki Türkiye'de VAR hakemi yok'
ANKARA - Fatih Terim: "Demek ki Türkiye'de VAR hakemi yok" - MKE Ankara gücü - Galatasaray maçının ardından - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in açıklamalarıANKARA - Süper Lig'in 28. haftasında MKE Ankara gücü, sahasında Galatasaray'ı 2 - 1 yendi. Maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim açıklamalarda bulundu. (1)
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