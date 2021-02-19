ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Gençlerin kanı üzerinden ikbal devşirmeye çalışanlara fırsat vermedik'
ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gençlerin kanı üzerinden ikbal devşirmeye çalışanlara fırsat vermedik" - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Adana Stadyumu'nun açılışındaki konuşması - Adana Stadyumundan görüntülerANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana Stadyumu'nun açılışına video konferansla canlı bağlanarak konuşma yaptı. (2)
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