ANKARA - 6. Uluslararası Açık Satranç Turnuvası'nın protokolü imzalandı
- Çubuk Belediyesi Başkanlık Binası - Belediye Meclis Salonu ve Çok Amaçlı Toplantı Salonunda düzenlenen imza töreni - Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ın ve TSF Başkanı Gülkız Tulay'ın konuşmaları. - Protokolün imzalanması6. Uluslararası Açık Satranç Turnuvası'nın protokol imza töreni yapıldıANKARA (AA) - Çubuk Belediyesi tarafından Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) iş birliğiyle bu yıl içinde gerçekleştirilecek 6. Uluslararası Açık Satranç Turnuvası'nın protokol imza töreni Ankara 'da düzenlendi. Federasyondan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgını nedeniyle geçen sene yapılamayan turnuvanın protokolü, TSF Başkanı Gülkız Tulay ve Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş tarafından imzalandı.Protokol törenine asbaşkan Nilüfer Çınar Çorlulu, Ankara il temsilcisi Engin Güleç ve Çubuk ilçe temsilcisi Veysel Kılınçarslan da katıldı. Turnuvada dereceye girenlere toplam 60 bin lira ödül dağıtılacağı aktarıldı.
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