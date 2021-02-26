Angora Halı, ALG Spor’un forma sponsoru oldu

-Ali Gözcü'nün açıklamaları

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- Haskan Şirketler Grubu’nun bünyesinde faaliyet gösteren Angora Halı ile Kadınlar 1. Lig’de mücadele eden Gaziantep Futbol Takımı ALG Spor arasında 2020-2021 sezonu için forma sponsorluk anlaşması imzalandı. İmza töreninde konuşan Haskan Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gürkan Bayram, "Türk kadın futbolunun bugüne kadar elde ettiği başarılarının gelişerek artması adına Angora Halı olarak, sporun birleştirici gücünü kullandık. Kadın ve kadının değer kattığı tüm işlere destek olmayı önemsiyoruz. Bu kapsamda Haskan Şirketler Grubu çalışanlarımızın yüzde 30’u kadınlardan oluşmaktadır. ALG Spor’un yanında Gaziantep Polis Gücü Kadın Hokeyi Takımı’nın da sponsorluğunu 2 yıldır devam ettiriyoruz. Ülkemizde kadın futbolu adına birçok ilki hayata geçiren, elde ettiği ulusal ve uluslararası başarı ve şampiyonluklarla gurur duyduğumuz takımımıza bu heyecanlı iş birliğinin başarı sağlamasını dileriz" dedi.

Hasan Gürkan Bayram: "Kadınlarımıza pozitif ayrımcılık yapıyoruz" Hasan Gürkan Bayram kadınlara pozitif ayrımcılık yaptıklarını belirterek, "ANGORA halı olarak ALG Kadın Futbol Takımı hem de Gaziantep Polisgücü Kadın Futbol Takımı'na sponsor olduk. İnşallah bu sponsorluğu bundan sonrada devam ettireceğiz. Grup olarak bin 700 çalışanımız var. Bunun yaklaşık 500 tanesi kadınlardan oluşuyor. Kadınlara pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Spor kulüpleri başta olmak üzere desteğimizi göstermeye çalışıyoruz. ALG Spor’un başarılarından haberdarız. Bu sene hastalıktan dolayı maçlar yapılamıyor. Ama inşallah önümüzdeki yıllarda hem ülkemizi hem de şehrimizi başarılı bir şekilde temsil edeceğine inanıyorum. Kulübe başarılarının devamını diliyorum" şeklinde konuştu.

ALG Spor Kulübü Başkanı Ali Gözcü ise, "Öncelikle ALG Spor olarak Angora Halı’nın bize vermiş olduğu destekten dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Dünya’da futbol hemen hemen herkesin ilgi gösterdiği spor dalı ama maalesef kadın futbolu istediğimiz düzeye gelmedi. Biz ALG Spor olarak 4 yıl önce böyle bir açığın olduğunu gördük, sosyal sorumluluk gereği de böyle bir projeyi de başlattık. Son 4 yılda ciddi başarılar elde ettik. Girdiğimiz ilk yıl 3. Lig'de şampiyon, ertesi yıl 2. Lig'de şampiyon aslında biz rekorlar kitabına girecektik 3. Lig'de şampiyon olacaktık maalesef ikinci olduk geçen yılda bildiğiniz gibi şampiyon olduk. Kadın futbolu dünyada çok gelişiyor, Avrupa da gelişiyor bu yıl pandemiden dolayı Türkiye’de federasyon beklediğimiz ilgiyi göstermedi. Ben öncelikle buradan federasyona seslenmek istiyorum geçen yapmış olduğumuz analizle Avrupa’nın tamamının ligleri neredeyse bitmek üzere yani her yılki purosudur nasılsa o şekilde işliyor. Dikkatimi çeken birkaç ülke oldu mesela Malta, San Marino dahi ligi bitirmiş. Federasyon Başkanımız Sayın Nihat Özdemir son röportajında şöyle bir şey kullandı, 'Biz kadın futboluna çok değer veriyoruz, çok önem veriyoruz' dedi.

Ben şimdi buradan sormak istiyorum tüm Avrupa ülkeleri oynarken biz son bir yıldır neden oynayamıyoruz. Eğer değer vermeselerdi ne olacaktı? Bizi sahalara mı sokmayacaklardı. Federasyonun bu konuya mutlaka acil bir çözüm bulup planlama yapması gerekiyor" diye konuştu.

Yapılan sponsorluk anlaşması vesilesiyle Haskan Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gürkan Bayram’a plaket ve geçen yıl UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde giyilen imzalı formayı hediye eden kadın futbolcular ve ALG Spor Kulubü Başkanı Ali Gözcü, işbirliğinden dolayı teşekkür etti. Ali Gözcü, bu işbirliğin başarılı olan takımı daha da motive ettiğini ileterek Türkiye Futbol Federasyonu’na çağrı yaptı. Covid-19 pandemisi sebebiyle oynanamayan Türkiye Kadınlar 1. Futbol Ligi’nin de bir an önce açılması konusunda temennide bulundu. ALG Spor Teknik Direktörü Aslı Canan Sabırlı, Angora Halı yönetimine spora desteklerinden dolayı teşekkür etti.



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