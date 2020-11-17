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17 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
Andrea Trinchieri: 'Son çeyrekte iyi oynadık'

Andrea Trinchieri: 'Son çeyrekte iyi oynadık'

Andrea Trinchieri'nin açıklamaları

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- Andrea Trinchieri: "Son çeyrekte iyi oynadık" İSTANBUL

- Bayern Münih Başantrenörü Andrea Trinchieri, Anadolu Efes'e karşı son çeyrekte iyi oynadıklarını söyledi.

THY Euroleague’in 9. haftasında Alman temsilcisi Bayern Münih deplasmanda karşılaştığı Anadolu Efes’i 74-71 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bayern Münih Başantrenörü Andrea Trinchieri, ilk yarıda oyunu iyi kontrol ettiklerini belirterek, "Diğer yarının ilk bölümünde bazı büyük hatalar yaptık ve kontrolü Anadolu Efes bizden aldı. Son çeyrekte çok iyi oynadık. Efes’e üstün gelmeyi başardık. Bunun için çok mutluyuz" şeklinde konuştu.

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