Anadolu Efes, THY Euroleagu Final-Four için Almanya'ya gitti

-Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman'ın açıklamaları

-Anadolu Efes Kaptanı Doğuş Balbay'ın açıklamaları

-Detaylar



- - Ergin Ataman: "Şampiyon olmak için gidiyoruz"- Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman:- "Avrupa’nın en önemli takımlarından biri haline geldik"- Kaptan Doğuş Balbay:- "Umarım galip gelen taraf biz oluruz" İSTANBUL



- Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Almanya'ya THY Euroleague şampiyonu olmak için gittiklerini söyledi.



Ataman, Avrupa'nın en önemli basketbol takımlarından biri olduklarını ifade etti.

Anadolu Efes, Almanya’nın Köln şehrinde 28-30 Mayıs tarihleri arasında yapılacak olan THY Euroleague 2021 Final-Four için Almanya’ya gitti. Lacivert-beyazlı takım, Almanya’ya gitmek üzere geldiği İstanbul Havaalanı’nda havaalanı işletmecisi İGA tarafından İGA Lounge’da sürpriz bir uğurlama organizasyonu ile karşılandı. Düzenlenen organizasyonun ardından Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman ve takım kaptanı Doğuş Balbay, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ergin Ataman, kupayı Türkiye’ye getirmek istediklerini aktararak, "İstanbul Havaalanımızın İGA Lounge tesisleri onlara çok teşekkür ediyorum. Tüm Türkiye gururla Anadolu Efes’i takip ediyor bunu biliyorum. İnşallah herkesin beklentisi olan kupayı getirmeye çalışacağız ama rakiplerimiz de zorlu. İlk önce 2019’un rövanşını almamız gerekiyor. Finalde CSKA’ya kaybetmiştik. CSKA’yı cuma akşamı yenmeyi başarırsak inşallah finalde de şampiyonluk için son ana kadar mücadele edeceğiz. Hepimiz hazırız. Bunu hak ediyoruz ama bunu sahaya yansıtmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Avrupa’nın en önemli basketbol takımlarından biri haline geldik” Son 3 sezondur Avrupa’daki başarılı bir grafik çizdiklerinin altını çizen deneyimli başantrenör, "Şimdi biz son 3 sezondur Euroleague’in en çok kazanan takımıyız. CSKA Moskova ile birlikte. Biz şu anda Avrupa’nın en üst basketbol organizasyonunda zirvedeyiz. 2019’da final oynadık biliyorsunuz. Geçtiğimiz sezon ligi domine ederken sezon iptal edildi. Ama bu sezon artık sonuna geldik. 39 maçlık bir maraton sonunda biz bu finale kalmaya hak kazandık. Şimdi bunu taçlandırmak istiyoruz ama şu anda bulunduğumuz yer bana göre Avrupa’nın en saygın basketbol takımlarından biri haline geldik. Bunu öncelikle Final-Fourda bir kupayla taçlandırırız. Ondan sonra da bu şekilde devam edecektir mutlaka" açıklamasını yaptı. "Şampiyon olmak için gidiyoruz" Almanya’ya sakatlık olmadan tam kadro halinde gittiklerini belirten Ataman, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı: "Biz 2019’da finale çıkmadan önce o zaman Euroleague’in sonuncu takımıydık. Sürpriz takım olarak kalmıştık. Hiç kimse bunu beklemiyordu. Orada bir adım daha geçip yarı finalde final oynamayı başardık. Finali de son 2 dakikaya götürüp son 2 dakikada kaybetmiştik. Euroleague’in en çok maç kazanan takımıyız. Biz bu Final-Four'a şampiyon olmak için gidiyoruz. İnşallah Allah bize yardım eder. 3 gün daha antrenman yapacağız. Herhangi bir sakatımız yok. İnşallah son anda bir sakatlık problemi çıkmaz." Doğuş Balbay: "Umarım galip gelen taraf biz oluruz" Lacivert-beyazlı takımın kaptanı Doğuş Balbay ise İGA’ya yaptığı sürpriz uğurlama için çok teşekkür ederek, "Bugün inanılmaz bir uğurlama ile bizi Almanya’ya uğurluyorlar. Önümüzde 2 maç var ve ikisi de final havasında olacak. Bunların telafisi yok. En iyi şekilde hazırlanacağız. Birincisi CSKA maçı. En iyi şekilde hazırlanıp inşallah sakatlıksız bir şekilde o maça çıkacağız ve mücadelemizi vereceğiz. 2019’da onlara finalde kaybetmiştik ama onlar şu anda farklı bir takım. Biz de çekirdek kadromuzu koruduk. Onun avantajı var. Umarım galip gelen taraf biz oluruz" ifadelerini kullandı. Açıklamaların ardından Anadolu Efes Kulübü Başkanı Tuncay Özilhan, İGA Havalimanı işletmecisi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu’ya forma hediye etti. Anadolu Efes’in Final Four 2021’deki kadrosu ise şu şekilde olacak: 0 - Shane Larkin 1 - Rodrigue Beaubois 2 - Chris Singleton 3 - Yiğitcan Saybir 4 - Doğuş Balbay (Kaptan) 8 - Tolga Geçim 11 - Erten Gazi 15 - Sertaç Şanlı 18 - Adrien Moerman 19 - Buğrahan Tuncer 21 - Tibor Pleiss 22 - Vasilije Micic 23 - James Anderson 42 - Bryant Dunston 44 - Krunoslav Simon

