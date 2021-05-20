Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
Ampute Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor

Ampute Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor

Basın toplantısından detaylar

İngiltere Toplantı Şampiyon İtalya Basın Mensupları 

-Başkan Mehmet Tahmazoğlu'nun konuşması
-Maçların oynanacağı Akkent Spor Köyünde yapılan inceleme detayları

- GAZİANTEP

- Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Şampiyonlar Ligi heyecanı yarın Gaziantep’te başlıyor. Lig öncesi basın mensupları ile bir araya gelen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, değerlendirmelerde bulundu. Akkent Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, konuşan Başkan Tahmazoğlu, "Takımımız son iki yıldır Türkiye şampiyonu. Üç defa Türkiye Kupası'nı kazandı. Milli takımımızın bel kemiği Şahinbey Belediyespor, 5 sporcu ve antrenör gönderdik. Milli takımımız dünya ikincisi oldu. Biz de emeği geçen oyuncularımızı ve antrenörümüzü 480 Cumhuriyet altınıyla ödüllendirdik. Avrupa Ampute Şampiyonlar Ligi, ilk defa Gaziantep'te yapılacak. Ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyoruz. Hazırlığımızı yaptık, başarılı şekilde tamamlayacağız. Takımımızdan şampiyonluk bekliyoruz. Polonya, Azerbaycan, Gürcistan, İtalya'dan takımlar katılacak. İngiltere, Rusya, Fransa pandemi nedeniyle katılmaktan vazgeçtiler. Tüm takımlara başarılar diliyorum" dedi.
Şampiyonlar Ligine ise Şahinbey Belediyespor'un yanı sıra Azerbaycan'ın Karabağ, Polonya'nın Legia Varşova, İtalya'nın Vicenza Calcio ve Gürcistan'ın AFC Tiflis takımları mücadele edecek. Turnuvada, EAFF tarafından atanan 3'ü Türk olmak üzere 8 hakem görev alacak. Organizasyon, 23 Mayıs Pazar günü sona erecek. Toplantının ardından Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Başkanı Mateusz Widlak ve beraberindekiler tesislerde incelemelerde bulundular.
İlgili Foto Galeriler
Güzellik Kraliçesi Doktor Corona Virüsü Hastalarına Yardım Etmek İstiyor!Güzellik Kraliçesi Doktor Corona Virüsü Hastalarına Yardım Etmek İstiyor!
Tarihi Zirveden Kareler!Tarihi Zirveden Kareler!
Hırvatistan - İngiltere Maçından En Güzel KarelerHırvatistan - İngiltere Maçından En Güzel Kareler
Doğu Akdeniz-2017 Davet TatbikatıDoğu Akdeniz-2017 Davet Tatbikatı
Türk Savunma Sanayisi Ürünleri İzmir'de SergileniyorTürk Savunma Sanayisi Ürünleri İzmir'de Sergileniyor
G7 Liderler ZirvesiG7 Liderler Zirvesi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement