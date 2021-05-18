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18 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi’nin tanıtım toplantısı yapıldı

Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi’nin tanıtım toplantısı yapıldı

Toplantıdan detaylar

Alışkanlık İngiltere Koronavirüs Paralimpik Oyunlar Bedensel Engelli 

-Cuma Güzel'in açıklamaları
-Ahmet Münir Gökmen'in açıklamaları

- İSTANBUL

- Gaziantep Şahinbey Belediyesi tarafından organize edilecek olan Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi’nin tanıtım toplantısı gerçekleşti. İstanbul’da gerçekleşen toplantıda Şahinbey Belediyesi Spor Kulübü Başkanı ve Şahinbey Belediye Başkan Vekili Cuma Güzel ile Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Münir Gökmen hazır bulundu. Ampute futbolun bedensel engelli sporlarında lokomotif 2 spor dalından birisi olduğunu ifade ederek sözlerine başlayan Gökmen, “Geçen sene sonunda yapılan seçimlerde Dünya Ampute Futbol Federasyonu Başkanlığına, Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanımız Arif Ümit Uztürk seçildi. Hedef paralimpik oyunlarında yer alan bir branş haline getirmek bu yüzden son dere önemli. Ülkemiz de bu organizasyona son derece önem veriyor. Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) organizasyonu 21-23 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek. Düzenlenen şampiyonaya ülkelerin şampiyonları katılıyor. Normal şartlarda biz bu organizasyonda 8 takım misafir edecektik. Fakat koronavirüs salgını sebebiyle İngiltere gelemeyecek, Rusya takımı başka sorunlarından dolayı, son anda da maalesef Fransa takımı katılamayacağını bildirdi. Ama 5 tane takımız düzenlenecek şampiyonaya katılacak. Bu ülkelerden sporcu, idareci, teknik ekip görevlisi olmak üzere toplamda 100 kişiye Şahinbey ev sahipliği yapacak. 8 hakem görev alacak ve atamalı EAFF tarafından yapılıyor, bu hakemler arasından ise 3 Türk hakem de görev alacak” ifadelerini kullandı. Turnuvada Şahinbey Belediyesi’nin yanı sıra Legia Varşova, AFC Tiflis, Karabağ ve Vicenza Calcio takımları yer alacak. Güzel: “Bütün projelerimizde sporu ön planda tutuyoruz” Gaziantep Şahinbey Belediyesi olarak spora çok önem verdiklerini ifade ederek sözlerine başlayan Şahinbey Belediyesi Spor Kulübü Başkanı ve Şahinbey Belediye Başkan Vekili Cuma Güzel, “İnsanların gelişiminin sporda olduğunu söylüyoruz ve gençleri spora yönlendirdiğimizde kötü alışkanlıklar edinmemesi için bütün projelerimizde spor ön planda yer alıyor. Sporun tabana yayılması ile ilgili çalışmalarımız var. EAFF Başkanının da katılacağı bir program olacak. 21 Mayıs Cuma günü sabah 10’da açılış konuşması ile başlayacak inşallah Gençlik ve Spor Bakanımız da iştirak edecekler. 10.30’da Şahinbey Belesiyesi Gençlik ve Spor Kulübü, günün ilk maçında sahaya çıkacak ve turnuva başlayacak” açıklamasını yaptı.
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