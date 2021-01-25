Altınordu - Menemenspor maçının ardından

-Menemenspor Teknik Sorumlusu Recep Yazıcı'nın açıklamaları



- - Hüseyin Eroğlu: "Daha çok üretken bir kimlikte oynadığımız maçı kaybettik"- Recep Yazıcı: "Menemenspor'un ikinci yarıya damga vuracağının sinyallerini aldık" İZMİR



- TFF 1. Lig'de Altınordu sahasında Menemenspor'a 4-2 mağlup oldu. Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, maçı duran toplar ve bireysel hatalar sebebiyle kaybettiklerini söyledi.



Menemenspor Teknik Sorumlusu Recep Yazıcı ise alının 3 puandan dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.



Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, maçın ilk yarısında duran toplar dışında pozisyon vermediklerini ancak girdikleri pozisyonları da değerlendiremediklerini ifade ederek, "Gol atamayınca rakibin direncini de kıramadık. İkinci yarıda mücadelenin daha da artacağını biliyorduk. Topa daha çok sahip olup, çabuk oynamamız gerekiyordu. Zaman zaman yaptığımız pas hataları, özellikle savunmadan çıkarken yaptıklarımız rakibe avantaj sağladı. Rakibimizin duran topları etkili kullanan oyuncuları vardı, 1 ve 2. gol duran toptan geldi. Yemememiz gereken gollerdi. Gidişatta dengeyi sağladık. 1-1'in ardından 2-1 ve 3-1 oldu. Ondan sonra reaksiyon verdik ve farkı yeniden 1'e indirdik. Ancak acemice bir gol yedik. Santrayla yanlış baskı yapıp 4. golü yedik. Bugün genel anlamda baktığımızda; daha çok üretken bir kimlikte oynadığımız maçı kaybettik. Rakibi tebrik ediyorum. Önümüzdeki hafta hatalarımızı düzeltmemiz gerekiyor" dedi.

Menemenspor cephesi Menemenspor Teknik Sorumlusu Recep Yazıcı, alının 3 puandan dolayı futbolcularını tebrik ederek, "Oyuncularımız kazanmayı en çok isteyen, mücadele eden ve oynadıkları oyundan zevk olan bir oyun sergilediler. Oyuncularımızın gösterdiği performanstan dolayı çok mutluyuz. Ümit Karan hocanın da TFF 1. Lig'deki ilk galibiyeti oldu. Bu galibiyetle oyuncularımız Ümit Hoca'ya 'hoş geldin' dediler. Tabii galibiyeti burada unutacağız. Eksik yönlerimiz var, onları tamamlayıp önümüzdeki maçlarımız bakacağız. Menemenspor'un ikinci yarıya damga vuracağının sinyallerini aldık. İnşallah diğer maçlarda da aynı performansı gösterir ve çok güzel futbolla layık olduğu yere taşırız. Altınordu takımının oyuncularını da kutluyorum, centilmence mücadele ettiler. Seyir zevki yüksek bir maç oldu, herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



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