Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Altınordu - Menemenspor maçının ardından

Altınordu - Menemenspor maçının ardından

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu'nun açıklamaları

Basın Toplantısı Toplantı Allah Forma Rektör 

-Menemenspor Teknik Sorumlusu Recep Yazıcı'nın açıklamaları

- - Hüseyin Eroğlu: "Daha çok üretken bir kimlikte oynadığımız maçı kaybettik"- Recep Yazıcı: "Menemenspor'un ikinci yarıya damga vuracağının sinyallerini aldık" İZMİR

- TFF 1. Lig'de Altınordu sahasında Menemenspor'a 4-2 mağlup oldu. Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, maçı duran toplar ve bireysel hatalar sebebiyle kaybettiklerini söyledi.

Menemenspor Teknik Sorumlusu Recep Yazıcı ise alının 3 puandan dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, maçın ilk yarısında duran toplar dışında pozisyon vermediklerini ancak girdikleri pozisyonları da değerlendiremediklerini ifade ederek, "Gol atamayınca rakibin direncini de kıramadık. İkinci yarıda mücadelenin daha da artacağını biliyorduk. Topa daha çok sahip olup, çabuk oynamamız gerekiyordu. Zaman zaman yaptığımız pas hataları, özellikle savunmadan çıkarken yaptıklarımız rakibe avantaj sağladı. Rakibimizin duran topları etkili kullanan oyuncuları vardı, 1 ve 2. gol duran toptan geldi. Yemememiz gereken gollerdi. Gidişatta dengeyi sağladık. 1-1'in ardından 2-1 ve 3-1 oldu. Ondan sonra reaksiyon verdik ve farkı yeniden 1'e indirdik. Ancak acemice bir gol yedik. Santrayla yanlış baskı yapıp 4. golü yedik. Bugün genel anlamda baktığımızda; daha çok üretken bir kimlikte oynadığımız maçı kaybettik. Rakibi tebrik ediyorum. Önümüzdeki hafta hatalarımızı düzeltmemiz gerekiyor" dedi.
Menemenspor cephesi Menemenspor Teknik Sorumlusu Recep Yazıcı, alının 3 puandan dolayı futbolcularını tebrik ederek, "Oyuncularımız kazanmayı en çok isteyen, mücadele eden ve oynadıkları oyundan zevk olan bir oyun sergilediler. Oyuncularımızın gösterdiği performanstan dolayı çok mutluyuz. Ümit Karan hocanın da TFF 1. Lig'deki ilk galibiyeti oldu. Bu galibiyetle oyuncularımız Ümit Hoca'ya 'hoş geldin' dediler. Tabii galibiyeti burada unutacağız. Eksik yönlerimiz var, onları tamamlayıp önümüzdeki maçlarımız bakacağız. Menemenspor'un ikinci yarıya damga vuracağının sinyallerini aldık. İnşallah diğer maçlarda da aynı performansı gösterir ve çok güzel futbolla layık olduğu yere taşırız. Altınordu takımının oyuncularını da kutluyorum, centilmence mücadele ettiler. Seyir zevki yüksek bir maç oldu, herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Sokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı FutbolcularSokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı Futbolcular
Fenerbahçe Galibiyeti UnuttuFenerbahçe Galibiyeti Unuttu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı