Altınordu - Balıkesirspor maçının ardından

-Balıkesirspor Teknik Direktörü Cihat Arslan açıklama



- - Hüseyin Eroğlu: ”İkinci yarıda çok daha güçlü olacağımızı söyleyebilirim”- Cihat Arslan: “Hücum bölgesindeki son paslarda çok aceleci davrandık” İZMİR



- TFF 1. Lig’in 17. haftasında Altınordu’nun sahasında Balıkesirspor’la 0-0 berabere kaldığı maçın ardından konuşan Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, eksik oyuncularının yerini sistemleri sayesinde akademiden takviyelerle doldurduklarını ve ligin ikinci yarısında çok daha güçlü olacaklarını söyledi.



Balıkesirspor Teknik Direktörü Cihat Arslan ise hücumdaki son paslarda aceleci davrandıklarını vurgulayarak, “Daha doğru oyuncuyu bulup set hücumunu yapsaydık galip gelen taraf olurduk” dedi.

TFF 1. Lig’in 17. hafta maçında Altınordu, konuk ettiği Balıkesirspor’la golsüz berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında iki takımın teknik adamları müsabakayı değerlendirdi. Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, ilk yarının son maçında kazanmak için sahaya çıktıklarını söyleyerek, “Rakibimizin de son haftalarda oyun anlamında artan bir grafiği vardı. Rakibin geniş alanda etkili olan oyuncularına fırsat vermemek ve takım savunmasını iyi yapıp hücum geçişleriyle de gol aramayı hedefledik. Maçın başında istediklerimiz gerçekleşti. Kenardan getirdiğimiz topları uzak orta yerine pas şeklinde kullansaydık golü bulabilirdik. İlk yarıyı rakibe pozisyon vermeden tamamladık. İkinci yarıda topa sahip olarak, rakibin zaaflarını kullanmaya çalıştık. Bölüm bölüm bunu iyi yaptık ama gerçekleştiremedik. Çift sarıdan oyuncumuz da atılınca 10 kişi kaldık. Bekleyerek ve kalabalık savunmaya döndük. Kazandığımız toplarla geçişi sağladık ama sonuçlandıramadık. İki tane güzel organizasyon yaptık arka arkaya, belki bizim için skor avantajı olabilirdi. Ancak 10 kişi kalmamıza rağmen duran top dışında rakibe pozisyon vermedik. Hem covid hem de sakatlıklardan dolayı kadromuz azaldı ama en büyük gücümüz olan sistemimiz işledi. Hem A takımımızda hem de akademimizdeki oyuncularımızın sistem doğrultusunda yetişmesi ve A takımın oynadığı maçlarda da görev aldıklarında da en iyi şekilde yerine getirmesi bizi mutlu ediyor. Bugün 3 oyuncumuz ilk defa bu ligde oynadı. Talihsiz bir şekilde çift sarıdan atılan oyuncumuz vardı ama genel anlamda performanslarından memnunum. Sistem böyle bir şey. İlk yarıyı 28 puanla bitirdik, ikinci yarıda çok daha güçlü olacağımızı söyleyebilirim” dedi.

Balıkesirspor cephesi Balıkesirspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, genç ve ideoloji sahibi olan bir takıma karşı mücadele ettiklerini belirterek, ”Ne kadar eksik olursa olsun sistem takımlarına karşı oynamak zordur. Zorlu bir karşılaşma oldu. İki takımda mücadele gücünü ortaya koymaya çalıştı ama biz kırılma noktalarında biraz hata yaptık. Hücum bölgesindeki son paslarda çok aceleci davrandık. Daha doğru oyuncuyu bulup set hücumunu yapsaydık galip gelen taraf olurduk. Rakibimiz 10 kişi kaldıktan sonra gerekli değişiklikleri yaparak reaksiyon göstermeye çalıştık. Olmayınca da 1 puana razı olduk. Takım geçen hafta iyi bir reaksiyon vermişti. Bugün o kadar olmasa da bugünden de memnunum” ifadelerini kullandı.



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