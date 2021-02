Altınordu-Adanaspor maçının ardından

-Adanaspor Teknik Direktörü Emrah Bayraktar'ın açıklamaları



- - Hüseyin Eroğlu: "Galibiyet serimizi devam ettiremediğimiz için üzgünüz"- Emrah Bayraktar: "Bizim için aldığımız her puan çok önemli" İZMİR



- Altınordu'nun sahasında Adanaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından konuşan Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, galibiyet serilerini devam ettiremedikleri için üzgün olduklarını belirterek, gelecek hafta Altay derbisinde puan kaybını telafi etmek istediklerini söyledi.



Adanaspor Teknik Direktörü Emrah Bayraktar ise üretken bir maç geçirmediklerini ancak mücadele verdiklerini ifade ederek, "Bizim için aldığımız her puan çok önemli" dedi.

TFF 1. Lig'in 22. haftasında Altınordu, sahasında Adanaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında iki takımın teknik adamları mücadeleyi değerlendirdi. Müsabakanın ilk yarısında iyi bir oyun sergilediklerinin altını çizen Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Galibiyet serimizi devam ettiremediğimiz için üzgünüz. Maçın ilk yarısında rüzgara karşı oynamamıza rağmen çok net pozisyonlar bulduk. Bulduğumuz gol güzeldi, ondan sonraki süreç bizim lehimize gelişecekken, bir oyuncumuz pozisyon icabı dışarıda kaldığı anda dengesiz yakalandık ve savunmadaki hatadan kalemizde golü gördük. 1-1'den sonra reaksiyon verip, rakibe karşı baskılı oynamaya çalıştık. İkinci yarıda planladığımız oyunu sergiledik ancak girdiğimiz pozisyonları sonuçlandıramadık. Hedefimiz tempoyu artırıp, rakibi hataya zorlamaktı ama rakip takım oyuncuları bazı bölümlerde oyunu soğutma anlamında yerde kaldığı pozisyonlarda oyun da durdu. Bu ülkemizde yaşanan genel bir sıkıntı. Bazı takımlar vakit geçirmeyi tercih ediyor, olmaması gerekir. Benim takımım için de geçerli. Oyun çok soğudu. Oyuncu olarak o ritmi sağlamakta zorlanıyorsun. Bu olmaması lazım, herkes puan için mücadele veriyor ama bir oyuncu sakatlanıyor, öyle bir bağırıyor ki, bir şey oldu mu diye tedirgin oluyorsun ama 3 saniye içinde sahaya giriyor. Buna belki kural gelebilir. Dışarıya çıkan oyuncuların 3 dakika dışarıda beklemesi gibi. Takımımdan memnunum. Önümüzde Altay derbisi var, bu beraberliği telafi etmek zorundayız" şeklinde konuştu.

Adanaspor cephesi Adanaspor Teknik Direktörü Emrah Bayraktar ise Altınordu'ya genç oyuncu gelişimine verdiği katkılardan dolayı teşekkür ederek sözlerine başladı.

Bayraktar, geçtiğimiz hafta oynadıkları Adana Demirspor maçını anımsatarak, "Derbi maçlarda duygusal ve fiziksel olarak bir seviyeye çıkarsınız. Arkasından oynanan maçlar herkes için zordur. Oyuncularımıza bunu anlattım. Bugün özellikle müsabakanın ikinci yarısının bazı bölümlerinde topa sahip olamadık ve çok baskı yedik ama 1-0 geriye düştükten sonra geri gelmeyi bildik. Mücadele etmeyi öğreniyoruz, daha önceki maçlarda zaman zaman topa daha fazla sahip olduğumuz ve daha üretken maçlarımız oldu. Bazen oynamıyorsanız savunmayı da bileceksiniz. Yenemiyorsanız, yenilmemeyi de bileceksiniz. Bu futbolda temel kavramlardan biridir. Biz bugün oynayamadık ama mücadele ettik. Oyunumuzu geliştirmeye çalışarak mücadelemizi ligin sonuna kadar devam ettireceğiz. Ligdeki durumumuz belli, bizim için aldığımız her puan çok önemli. Adanaspor taraftarına da tekrar söylüyorum, onların saygı duyacağı bir takım oluşturmak için çabalıyoruz" cümlelerine yer verdi.



loading...