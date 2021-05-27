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27 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
Altaylı taraftarlar Süper Lig’i kutladı

Altaylı taraftarlar Süper Lig’i kutladı

Kutlamalardan görüntüler

Kutlay Cenin Tezahür Tezahürat Polis Ekipleri 

-Taraftarlar ile röp

- İZMİR

- Altay’ın Süper Lig’e yükselmesinin ardından siyah-beyazlı renklere gönül veren binlerce taraftar cadde ve meydanlara akın etti. Binlerce taraftarlar, takımlarının Süper Lig’e yükselişini tezahürat ve meşalelerle kutladı. TFF 1. Lig Play-Off finalinde Altay, Altınordu’yu 1-0 mağlup ederek Süper Lig’e yükseldi. Maçın bitiş düdüğünün çalmasıyla beraber Altaylı taraftarlar, takımlarının Süper Lig’e yükselmesini kutlamak için İzmir’in cadde ve meydanlarına akın etti. İzmir’in çeşitli semtlerinden konvoy oluşturan taraftarlar, Gündoğdu Meydanı’nda toplandı. Siyah-beyazlı renklere gönül veren binlerce taraftar, tezahürat ve marşlarla gecenin sessizliğini bozarken, yaktıkları meşalelerle de geceyi aydınlattı. Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen kutlamalar yapan taraftarlara polis ekipleri sık sık ikazlarda bulundu. Taraftarlar mutlu 85 yaşındaki emekli hemşire Gülsüm Kiraz da kutlamalara katıldı.
Gülsüm Kiraz, “Altay çok yaşasın, birinci oldu. Çok sevinçliyiz” dedi.
Taraftarlardan Samet Şimşek ise “Şampiyon Büyük Altay. 18 yıl sonra geldik, buradayız. Herkes bizi beklesin” diye konuştu.
Şampiyonluğu kutlayan bir diğer taraftar Tolga Kavaz da, “Gerçekten çok mutluyuz. 18 yıllık esaretin ardından sonunda hak ettiğimiz yerdeyiz. İzmir takımlarını görmek istiyoruz Süper Lig’de. Allah’ıma şükürler olsun ki Süper Lig’deyiz. Allah bu günlerimizi aratmasın” ifadelerini kullandı.
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