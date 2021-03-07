Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Altay - Tuzlaspor maçının ardından

Altay - Tuzlaspor maçının ardından

Altay Teknik Direktörü Osman Özköylü

Kırmızı Kart Rektör 

-Tuzlaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın

- İSTANBUL

- TFF 1. Lig’in 25. haftasında Tuzlaspor’u konuk eden Altay, rakibini 5-0 mağlup etti. Maçın ardından teknik adamlar mücadeleyi değerlendirdi. Maçın ardından açıklamalarda bulunan, Altay Teknik Direktörü Osman Özköylü, "Bizi çok sevindiren bir skor oldu. İhtiyacımız olan bir galibiyetti. Oyuncu kadromuz da oturdu. Bu galibiyetin de devamını getirmek istiyoruz ve bunun gelmesi gerekiyor. Elimizdeki yüksek potansiyelli oyuncuların istediğimiz oyunu oynaması bizi sevindiriyor. Kazanarak yolumuzu devem ettirmek istiyoruz. Üst sıralara yakınız kazandığımız her maç bizi hedefe yakınlaştıracak" dedi.
Tuzlaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın ise, "Bütün hafta çalıştık rakibi iyi analiz ettik. Planlarımız da harika gidiyordu ama hakemin kırmızı kart ve penaltı kararı bizi kötü etkiledi. Altan çok kaliteli bir takım ve hakem rüzgarını da arkasına alında bu fark kaçınılmaz oldu. Aslında skora baktığımız zaman gerçeği yansıtan bir skor değil. Önümüzdeki haftalarda hakemlerin daha adil kararlar almasını bekliyoruz" dedi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Sokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı FutbolcularSokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı Futbolcular
Fenerbahçe Galibiyeti UnuttuFenerbahçe Galibiyeti Unuttu
Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!
Fenerbahçenin Düşüşü Devam EdiyorFenerbahçenin Düşüşü Devam Ediyor
Kartal Derbi Öncesi Moral BulduKartal Derbi Öncesi Moral Buldu
Trabzonspor - Fenerbahçe Maçından Kareler!Trabzonspor - Fenerbahçe Maçından Kareler!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı