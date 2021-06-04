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4 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Altay Bayındır: 'Oynamadığımız zaman ter sileriz'

Altay Bayındır: 'Oynamadığımız zaman ter sileriz'

A Milli Takım Futbolcusu Altay Bayındır'ın açıklamaları

- Altay Bayındır: "Oynamadığımız zaman ter sileriz" BIELEFED

Milli Takım Görece İtalya Rotasyon Basın Mensupları 


- A Milli Takım'ın başarılı file bekçilerinden Altay Bayındır, Moldova maçının ardından kadrodaki herkesin çok iyi isimler olduğunu ifade ederek, "Kim oynarsa oynasın, milli takımın başarısı önemli. Oynamadığımız zaman ter sileriz, oynadığımız zaman da terimizin silinmesini bekleriz" dedi.
A Milli Takım'ın Moldova ile oynadığı ve 2-0 kazandığı maçın ardından milli file bekçisi Altay Bayındır, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kazandıkları için mutlu olduklarını söyleyerek sözlerine başlayan Altay, "Hazırlık dönemini geride bıraktık. Şimdi İtalya maçı var önümüzde. En iyi şekilde o maça da konsantre olup bu moralimizi sürdürülebilir kılmak istiyoruz. Daha fazla konsantre olup bundan sonraki maçlara en iyi şekilde odaklanmamız gerekiyor. Sorumluluklarımızın bilincinde bundan sonraki günleri geçireceğiz" dedi.
Takımdaki kaleci rotasyonu hakkında da konuşan Altay, "Buradaki herkes yetenekli. Kim oynarsa oynasın, önemli olan milli takımın başarısıdır. Oynamadığımız zaman ter sileriz, oynadığımız zaman terimizin silinmesini bekleriz. Bu şekilde devam edeceğiz, inşallah sonu güzel olur" diye konuştu.
Altay Bayındır, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda nasıl bir son beklediği ile ilgili de "Nasıl bir son ise onu hep beraber göreceğiz. Yaşamadan, bir şey söyleyemeyiz. Bunun için mücadele vereceğiz. Elimizden geleni yapacağız. Kim oynarsa oynasın, biz milli takım oyuncularıyız. Herkes birbirinden değerli. Kimsenin kimseden farkı yok. Mutlu sonu ülkemize ulaştırmak istiyoruz" açıklamasını yaptı.
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