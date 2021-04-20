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20 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Altay Bayındır çalışmalarını sürdürüyor

Altay Bayındır çalışmalarını sürdürüyor

Altay Bayındır'ın çalışmalarından görüntüler

- İSTANBUL

Sosyal Medya Ameliyat 


- Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır, el bileğinden geçirdiği ameliyatın ardından çalışmalarını tek eliyle sürdürüyor. Fenerbahçe'de 16 Nisan Cuma günü gerçekleştirilen antrenmandaki şut çalışmasında el bileğinde kırık oluşan kaleci Altay Bayındır, tek eliyle çalışmalarını sürdürüyor. Bayındır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda çalışmalarını sürdürürken, 'Yakında görüşürüz' notuyla sarı-lacivertli taraftarlara mesaj gönderdi.
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