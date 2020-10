Altay-Adana Demirspor maçının ardından

-Adana Demirspor Teknik Direktörü Ümit Özat'ın açıklamaları



- TFF 1. Lig’in 5. haftasında Altay’ın sahasında Adana Demirspor’u 1-0 mağlup ettiği maçın ardından konuşan Altay Teknik Direktörü Yücel İldiz, iyi bir yolda olduklarını belirterek önemli bir maçı kazandıklarını söyledi.



Adana Demirspor Teknik Direktörü Ümit Özat ise kaybettikleri için üzgün olduklarını söyleyerek, "Kazanmak için her türlü hamleyi yaptık. Bazen olmayınca olmuyor" ifadelerini kullandı. TFF 1. Lig’in 5. hafta maçında Altay, Adana Demirspor’u ağırladı. Ev sahibi ekip 15. dakikada Paixao’nun attığı golle mücadeleden 1-0’lık skorla galibiyetle ayrıldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında iki takımın teknik adamları mücadeleyi değerlendirdi. Yücel İldiz: "İyi bir yoldayız" Altay Teknik Direktörü Yücel İldiz, zor bir maç oynadıklarını söyleyerek, "Adana Demirspor çok ciddi yatırım yapmış bir takım. Sezon başından beri uygulamaya çalıştığımız bir oyun sistemi var. Oyun disiplinimizi de geliştirmeye çalışıyorduk. Son 2 haftada oyunumuz belirgin bir şekilde düzelmişti. Bu ligde iddialı olmak istiyorsanız bu maçlar kilometre taşı gibidir. Önümüzün açılması açısından kazanmamız gerekiyordu. Önemli bir müsabakayı döndük diye düşünüyorum ama ligin henüz başındayız. İyi bir yoldayız. 1 haftada oynayacağımız 3 maçın ilkini kazandık ama şimdi önümüzde 2 maç var. O maçlara en iyi şekilde hazırlanacağız" dedi.

Ümit Özat: "Kazanmak için her türlü hamleyi yaptık. Bazen olmayınca olmuyor" Adana Demirspor Teknik Direktörü Ümit Özat ise çok üzgün olduklarını belirterek, "Genel olarak oyuncularımın performanslarından memnunum. Sıkıntımız pozisyona girmek değil. Bugün 6-7 pozisyonumuz vardı ama son vuruşlarda başarılı olamadık. Kazanmak için her türlü hamleyi yaptık. Bazen olmayınca olmuyor. Bu tarz şeylerde bahane aramak gerekmez. Kazanan takım her zaman haklıdır. Altay takımını tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.



