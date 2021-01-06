Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Alper Kelkitli: “3 puanla tekrar lige tutunmuş olduk”

Alper Kelkitli: “3 puanla tekrar lige tutunmuş olduk”

Alper Kelkitli'nin açıklamaları

- - Kayserispor Antrenörü Alper Kelkitli:- “Savaşıp mücadeleyi aldık” DENİZLİ


- Süper Lig’in 17. haftasında HK Kayserispor, deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 1-0 yendi. Denizlispor’u çok iyi analiz ettiklerini belirten Kayserispor Antrenörü Alper Kelkitli, “Oyuncular çok iyi mücadele örneği göstererek savaşıp maçı aldı” dedi.
Denizlispor, Süper Lig’in 17. haftasında evinde Kayserispor’la karşılaştı. Mücadele Kayserispor’un 1-0 üstünlüğüyle sona ererken Kayserispor Antrenörü Alper Kelkitli kendilerine güvendikleri için yöneticilere teşekkür ederek, “Maçtan önce konuşmamızda iki maçtır bu takımın başında olduğumuzu ve takıma sadece mental olarak destek verdiğimizi söylemiştik. Ama bu iki günlük süreç bizim için çok yoğun geçti. Ekipte bulunan diğer arkadaşlarla gerçekten yapılması gerek şey olarak Denizlispor’u çok iyi analiz etmekti ve bunu yaptık. Arkadaşlarımız bizlere sahada destek verdiler ve çok iyi mücadele örneği gösterdiler, savaşıp mücadeleyi aldık” diye konuştu.
“Berna Gözbaşı başkanımıza armağan ediyoruz” Denizlispor’u yenerek lige tutunduklarını belirten Kelkitli, “Bu puan bizim için çok önemli bir puan. 3 puanla tekrar lige tutunmuş olduk. Galibiyeti bu müsabakada bizlere güvenen ve emanet eden Berna Gözbaşı başkanımıza armağan ediyoruz. Kendisi çok değerli ve gecesini gündüzünü bu takım için veriyor. Huzurunuzda ona çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Sokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı FutbolcularSokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı Futbolcular
Fenerbahçe Galibiyeti UnuttuFenerbahçe Galibiyeti Unuttu
Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!
Fenerbahçenin Düşüşü Devam EdiyorFenerbahçenin Düşüşü Devam Ediyor
Kartal Derbi Öncesi Moral BulduKartal Derbi Öncesi Moral Buldu
Trabzonspor - Fenerbahçe Maçından Kareler!Trabzonspor - Fenerbahçe Maçından Kareler!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı