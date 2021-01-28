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28 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Alman basını Mesut Özil’in açıklamalarına geniş yer verdi

Alman basını Mesut Özil’in açıklamalarına geniş yer verdi

Mesut Özil'in Almanya Milli Takımı hakkındaki açıklaması

- - Özil: "Almanya için bir daha asla oynamam" FRANKFURT

İmza Töreni Yıldız Futbolcu Milli Takım Toplantı Irkçılık 


- Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil'in imza törenindeki açıklamaları Alman basınında geniş yer buldu. Mesut'un 'Bir daha Bundesliga'ya dönmeyeceğim' ve 'Bir daha asla Almanya Milli Takımı forması giymeyeceğim' açıklamaları, Alman basınında manşetlere çıkarıldı. Fenerbahçe, Arsenal'dan kadrosuna kattığı yıldız oyuncu Mesut Özil için dün imza töreni düzenlemiş ve törene yerli ve yabancı 132 basın mensubu katılmıştı. Mesut Özil'in açıklamaları Alman basınında da geniş yer buldu. Yıldız oyuncunun Bundesliga ve Almanya Milli Takımı hakkında söyledikleri manşetlere çıktı. Dünkü toplantıda bir daha Bundesliga'da forma giymeyeceğini ifade eden Mesut'un, özellikle Almanya Milli Takımı hakkında "Ben bir yola girmişsem asla geri dönmem. Almanya Milli Takımı'na başarılar diliyorum. Bir daha asla oynamam" cevabı, Almanya'da büyük yankı uyandırdı. Alman medyası, nedenlere yoğunlaştı Mesut Özil'in açıklamalarına yer veren Alman medyası, yıldız futbolcunun milli takımdan ayrılmasının nedenlerine de yer verdi. Mesut, başarısızlıkla sonuçlanın 2018 Dünya Kupası sonrasında takımdan istifa ettiğini ve ırkçılık yapanlara karşı korunmadığını belirtmişti. Yayımlanan haberlerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la olan fotoğrafı Almanya'da büyük tartışmalara neden olan Mesut'un, Karabağ savaşında Azerbaycan askerine destek veren açıklamada bulunması, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı beğenmesi gibi durumlar nedeniyle Alman kamuoyunda uzun süre tartışmalara neden olduğu belirtildi.
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