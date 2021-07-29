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Ali Sami Yen, kabri başında anıldı
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29 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Ali Sami Yen, kabri başında anıldı

Ali Sami Yen, kabri başında anıldı

Burak Elmas'ın konuşması

Anma Töreni Abrin Irak 

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- İSTANBUL

- Galatasaray Kulübü’nün kurucusu Ali Sami Yen, vefatının 70. yılında mezarı başında anıldı. Başkan Burak Elmas, daha sonra Beşiktaş Onursal Başkanı Süleyman Seba’nın kabrini ziyaret etti. Galatasaray Kulübü’nün kurucusu ve 1 numaralı üyesi Ali Sami Yen, vefatının 70. yılında Feriköy Mezarlığı’ndaki kabri başında anıldı. Başkan Burak Elmas, Yönetim Kurulu Üyeleri ve son seçimde başkanlığa aday olan Metin Öztürk de anma töreninde hazır bulundu. Başkan Burak Elmas, Ali Sami Yen’in kabri başında yaptığı konuşmada “Merhum kurucumuz Ali Sami Yen Bey'in vefatının 70. yılı nedeniyle bir aradayız. Bize bu yolu açan Ali Sami Yen'e, bıraktığı değerli emanet için müteşekkiriz. Kendisinin vizyonundan sapmadan, Galatasaray'ı tekrar kuruluş amacı olduğu üzere yabancı takımları yenme mertebesine ulaştırmayı arzu ediyoruz. Bize bu kulübü emanet ettiği için minnettarız. Her zaman vizyonuyla bu yolda devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Burak Elmas, daha sonra Beşiktaş Kulübü Onursal Başkanı Süleyman Seba’nın da kabrini ziyaret ederek dua etti.
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