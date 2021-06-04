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4 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Ali Koç ve yöneticiler, Futbolda Sözde Şike Davası için Silivri’de

Ali Koç ve yöneticiler, Futbolda Sözde Şike Davası için Silivri’de

Ali Koç ve yöneticilerin gelişinden görüntüler

İftira Hapis Cezası Terör Örgütü 

-Detaylar

- İSTANBUL

- Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Yönetim Kurulu Üyeleri, Futbolda Sözde Şike Davası için Silivri’ye geldi. İstanbul 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), Futbolda Sözde Şike Soruşturması'nda kumpas kurduğu iddiasıyla açılan davada sona gelindi. 20’nci celse 17 Mayıs - 4 Haziran 2021 tarihleri arasında Silivri Ceza İnfaz Kurumu'nda görüldü.
4'ü tutuklu 88 sanığın yargılandığı davanın celse arasında savcı, geçtiğimiz ay esas hakkındaki mütalaasını mahkemeye sundu. Mütalaada 63 sanığın, 7 yıl 6 aydan 3 bin 418 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. 142 sayfalık mütalaada eski Organize Suçlar Şube Müdürü Nazmi Ardıç ve eski Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Ahmet Kalender'in de aralarında bulunduğu 63 sanığın "Silahlı terör örgütü üyesi olma", "Haberleşmenin gizliliğini ihlal etme", "Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi veya kaydedilmesi", "Resmi belgede sahtecilik" ve "İftira" gibi çeşitli suçlardan 7 yıl 6 aydan 3 bin 418 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi. Mütalaada 25 sanık hakkında ise tekerrür yargılama, suç unsurlarının oluşmaması ve somut ve yeterli delil bulunmaması nedeniyle ya beraatine ya ceza verilmesine yer olmadığına ya da karar verilmesine yer olmadığına dair karar verilmesi talep edildi. 17 Mayıs’ta başlayan davada mahkeme bugün kararını açıklayacak. Davaya Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Yönetim Kurulu Üyeleri ve kulüp avukatları katıldı.

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