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1 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Ali Koç: 'Emre Belözoğlu’na bugüne kadar verdiği tüm hizmetler için teşekkür ederim'

Ali Koç: 'Emre Belözoğlu’na bugüne kadar verdiği tüm hizmetler için teşekkür ederim'



- Ali Koç: "Emre Belözoğlu’na bugüne kadar verdiği tüm hizmetler için teşekkür ederim"( İSTANBUL ) - Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "Emre Belözoğlu’na bugüne kadar verdiği tüm hizmetler için teşekkür ederim. İnşallah hepimizin açısından bu süreç açısından doğru bir karar vermiş oluruz. İnancım, sonuç ne olursa olsun Emre Belözoğlu, bugün olmasa da yarın büyük hizmetler yapmaya devam edecektir."

Allah 

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