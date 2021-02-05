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- Ali Koç: "Derbiye lider çıkacağız, inşallah lider bitireceğiz"- Fenerbahçe Başkanı Ali Koç:- "İnşallah Fenerbahçe kazanır"- "Hakem hatalarını konuşmayıp, sadece futbolu konuşacağımız bir maç olur" İSTANBUL



- Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yarın oynayacakları Galatasaray derbisi hakkında, "Lider çıkacağız, inşallah lider bitireceğiz. Bu derbiyi kazanınca ne şampiyon oluyorsunuz, kaybedince de ne şampiyonluk şansınız kayboluyor. Derbilerin keyfi başka oluyor. İnşallah Türk futboluna yakışan, dostluğu pekiştirecek, güçlendirecek. Hakem hatalarını konuşmayıp, sadece futbolu konuşacağımız bir maç olur ve inşallah Fenerbahçe kazanır" dedi.

Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı Beşiktaş’ta bir otelde gerçekleşti. Toplantının ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 4 büyük kulüpten bir kulüp başkanının, Kulüpler Birliği başkanı olmasının önemli olduğunu belirten Koç, "İlgilenilmesi gereken konular var. Spor yasası, yeni ihale ve vergi konuları var. Pek çok yeni hususlar var. Dolayısıyla 4 büyük kulüpten bir başkanın bu dönemde başkan olması, kabul etmesi çok önemliydi. Bu konuda son derece memnum ve umutluyum. Tabii başkanın da dediği gibi o kadar çok sorun var ki beraber çalışmalıyız. Bütün kulüplerin desteğine ihtiyaç var. Bütün kulüplerin kafa yormasına, destek olmasına ihtiyacımız var. Ben Fenerbahçe olarak ne görev verilirse üstüne koyarak elimizden geleni yapacağımızı kendisine de söyledim" diye konuştu.

"Önümüzdeki 2,3 sene sadece Türk futbolu için değil, Avrupa futbolu içinde dönüm noktası" Bir önceki Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil’e de teşekkürlerini ileten Başkan Koç, "Zor bir dönemde görev yaptı. İstanbul dışında bir başkan olduğu zaman bu pandemi ortamında çok daha zor oluyor. O da elinden gelen her şeyi yaptı. Pek çok beklentiyi, dengeyi aynı anda yönetmek gerekiyor. Mehmet Başkan da elinden gelenin en iyisini yaptı. Teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki 2, 3 sene sadece Türk futbolu için değil Avrupa futbolu için de dönüm noktası. Farklı formatlar, yeni mevzuatlar konuşuluyor. Yakında açılanacak. O yüzden bu pandemi süreci Avrupa futboluna da neyin içindeyiz, nereye varıyoruz konularının irdelenmesine, tartışılmasına ve yeni önerilerin formatların daha yüksek sesle konuşulmasına başlandı bu dönem. Bazıları bizim işimize gelebilir, bazıları gelmeyebilir. Bununla beraber Türk futbolunun içinde bulunduğu sıkıntılar da aslında paralel bir şekilde adreslenmesi gereken konular var. Bu konular bizi orta ve uzun vadede etkileyecek konular. Onun için kuvvetli bir kulüpler birliği çok çok önemli. Haftaya da toplanacağız görev dağılımları yapılacak. İnşallah omuz omuza, saha dışında yapıcı rekabetle, tüm paydaşların çıkarlarını en optimum sonuçları verecek uygulamaları, önerileri geliştiririz. Ben bunun Ahmet Nur Çebi Başkan liderliğinde yapılmasını çok daha büyük olasılık olarak görüyorum" ifadelerini kullandı. "Derbiye lider çıkacağız, inşallah lider bitiririz" Süper Lig’in 24. haftasında yarın Kadıköy’de oynanacak Galatasaray derbisi hakkında da konuşan Ali Koç, "Lider çıkacağız, inşallah lider bitireceğiz. Önemli maç ama her sene 6 tane derbi var. Bu da onlardan bir tanesi. Bu derbiyi kazanınca ne şampiyon oluyorsunuz, kaybedince de ne şampiyonluk şansınız kayboluyor. 3 puanlık maç. Derbilerin keyfi başka oluyor. Sakatlıkları talihsiz bir anda geldi. Sezon başında kadro derinliğimizi oluştururken, sıkışık maç trafiğinde, pandemi ortamında korona virüs kapma riskine baktığımız zaman alternatifli bir kadro kurmuştuk. İnşallah onun meyvelerini yarınki maçta toplarız. İnşallah Türk futboluna yakışan, dostluğu pekiştirecek, güçlendirecek. Hakem hatalarını konuşmayıp, sadece futbolu konuşacağımız bir maç olur ve inşallah Fenerbahçe kazanır" değerlendirmesinde bulundu. "Bizim talebimiz derbi için olmadı" Daha önce stadyumların sağlık çalışanlarına açılması fikrini hatırlatılması üzerine Koç, "Bizim talebimiz derbi için olmadı. Biliyorsunuz aşılama süreci iki ayaklı. 28 gün arayla, ikinci aşamaya geçildiği zaman belli bir seviyeye geldiği zaman ikinci doz aşıyı alanların başta sağlıkçılar olmak üzere ama diğer vatandaşlarımızın da salonlara, statlara alınmasının hem normalleşeme adına güzel olacağını hem de aşıyı özendirmek konusunda fayda sağlayacağını, moral olacağını düşündüğümüz için böyle bir öneriyi 3 ayrı federasyona yaptık. Futbol federasyonumuz bu konuyla ilgili cevap verdiler. Şu aşamada çok olumlu bir şey yapılamıyor ama onların da olumlu baktıklarını söylemlerinden görüyoruz. Er ya da geç olacak. İnşallah en erken zamanda olur. Ama şubat ayındayız. Herhalde mart ortasından önce bunları konuşmamız için erken olur" ifadelerini kullandı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sakatlığı bulunan Brezilyalı futbolcu Luiz Gustavo’nun Galatasaray derbisinde oynayıp, oynamayacağı ilgili olarak sorulan soruya, "Onu doktorlar bilir" cevabını verdi.



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