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Ali Karimi yemek kaybetti
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10 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Ali Karimi yemek kaybetti

Ali Karimi yemek kaybetti

Masa tenisinden görüntüler

- KAYSERİ

Masa Tenisi Futbol 


- Kayserispor’un yeni transferi Ali Karimi, masa tenisinde kulüp tercümanına yenildi. Yukatel Kayserispor'un yeni transferlerinden Ali Karimi, antrenman olmadığı günde kulüp tesislerinde masa tenisi oynayarak vakit geçirdi. Kulüp tercümanı Yunus Akbulut ile 3 set üzerinden masa tenisi oynayan Karimi, bu müsabakayı kaybetti. Kulüp tercümanına karşı yemeğine oynadığı masa tenisi maçını kaybeden Ali Karimi, "Masa tenisinde kaybettim ama futbolda kazanan olacağım" dedi.

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