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Ali Aköz: “İyi oynadığımız maçı kaybettik”
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23 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Ali Aköz: “İyi oynadığımız maçı kaybettik”

Ali Aköz: “İyi oynadığımız maçı kaybettik”

Bursaspor takım Antrenörü Ali Aköz

- ERZURUM

Maraton 


- Bursaspor takım Antrenörü Ali Aköz, mağlup oldukları BB Erzurumspor maçının ardından, “İyi oynadığımız maçı kaybettik” dedi.
TFF 1. Lig’in ikinci haftasında Kazım Karabekir Stadyumu’nda BB. Erzurumspor’la karşılaşan Bursaspor, BB. Erzurumspor’a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından Bursaspor takım Antrenörü Ali Aköz açıklamalarda bulundu. Bursaspor Antrenörü Ali Aköz, “İyi oynadığımız maçı kaybettik. Bu yüzden üzgünüz. Ama önümüzde çok uzun bir maraton var. Bursaspor bu ligi en üst seviyede bitirecektir” dedi.

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