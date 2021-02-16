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16 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Alanyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı

Alanyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı

-Futbolcuların çalışma yapmasından görüntü

Rektör 

--Antrenmandan genel ve detay görüntü

- ANTALYA

- Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig’in 26. haftasında sahasında oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.
Aytemiz Alanyaspor, cumartesi günü sahasında oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına bu akşam Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yaptığı idmanla başladı.
Teknik Direktör Çağdaş Atan gözetiminde yapılan antrenman koşu ve ısınma çalışmasıyla başladı.
Daha sonra dayanıklılık içeren çalışmalar yapan turuncu yeşilli ekip, antrenmanı dar alanda çift kale maçla tamamladı. Alanyaspor hazırlıklarını yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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