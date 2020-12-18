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18 Aralık 2020 Cuma günü yayınlandı
Alanyaspor, Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı

Alanyaspor, Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı

-İdmandan genel ve detay görüntüler

Rektör Pazar Günü 

--Futbolcuların çalışmasından görüntü

- ANTALYA

- Aytemiz Alanyaspor, pazar günü deplasmanda oynayacağı Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarına bugün yapılan antrenmanla başladı.
Aytemiz Alanyaspor, bir günlük iznin ardından Süper Lig’in 13. haftasında deplasmanda oynayacağı Yukatel Denizlispor maçının hazıklıklarına yapılan antrenmanla başladı.
Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesislerinde Teknik Direktör Çağdaş Atan’ın gözetiminde turuncu yeşilli ekip, antrenmana ısınma çalışmasıyla başladı.
Basına kapalı gerçekleşen idmanın diğer bölümlerini ise futbolcular taktiksel çalışmalar yaparak tamamladı. Sakatlığı bulunan Ufuk ve Ceyhun antrenmana katılmazken, Ahmet ise takımdan ayrı koşu yaptı. Akdeniz temsilcisi, Denizlispor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.
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