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03 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Alanya Ultra Trail başladı

Alanya Ultra Trail başladı

-Sporculardan görüntü

Yarış Dera Pons Takvim Konsept 

- -Starttan görüntü
- -Detay

- ANTALYA

- Antalya’nın Alanya ilçesinde patika koşusu Alanya Ultra Trail bugün 24 ülkeden 544 sporcunun katılımıyla başladı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Atletizm Federasyonu’nun 2021 takviminde yer alan ve Merrell’ın isim sponsorluğunda ‘Sea, Sun, Run' (Deniz, Güneş, Koşu) konseptiyle gerçekleştirilen yarışta, 24 ülkeden 544 yerli ve yabancı patika koşucusu için düzenlenen Merrell Alanya Ultra Trail’in startı Kızılkule'den 4 farklı parkur için verildi.
Sabah saat 06.30'da 76 km ve 48 km parkuru, saat 09.00'da da 28 km ile 17 km yarışları başladı.
Yarışların startını Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel verirken sporcular yorucu parkurda birbirleriyle yarışıyor.
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