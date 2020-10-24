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24 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Alanya’da 29 Ekim coşkusu satranç turnuvasıyla başladı

Alanya’da 29 Ekim coşkusu satranç turnuvasıyla başladı

Turnuvadan drone görüntüsü

Koronavirüs Satranç Satranç Turnuvası Öğrenciler Yüz Yüze 

-Turnuvanın başlamasından görüntü
-Sporcuların yarışmasından detay görüntüler
-Alanya İlçe Milli Eğitim vekil müdürü Ahmet Sarı röp
-Arel Düzel röp
-Kerem Alp Orhan röp
-Detay görüntüler

- ANTALYA

- Antalya’nın Alanya ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında 2 gün sürecek olan satranç turnuvası başladı.
Cumhuriyetin kuruluşunun 97. yıldönümü Alanya’da düzenlenen ‘29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Satranç Turnuvası’ ile taçlandı. Antalya il ve Alanya ilçe milli eğitim müdürlüklerinin girişimlerinde Türkiye Satranç Federasyonu tarafından düzenlenen satranç turnuvası başladı.
Pandemi kuralları kapsamında Alanya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin bahçe kısmında bulunan çim sahada düzenlenen turnuvada 8-18 yaş arası 4 gruptan oluşan yarışmacılar mücadele ediyor. Onlarca sporcu katılırken veliler de çocuklarını yalnız bırakmayarak onların heyecanına ortak oldu. Yarın da devam edecek olan turnuvada dereceye giren sporculara kupa ve madalya verilecek. “Pandemi kurallarına uygun olarak bir satranç etkinliği düşünüyoruz” Turnuva hakkında bilgi veren Alanya İlçe Milli Eğitim Vekil Müdürü Ahmet Sarı, “Cumhuriyetimizin 97. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yine Alanya belediyemizin desteklediği. Ayrıca Türkiye Satranç Federasyonu ve Alanya Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün katkılarıyla, 120 sporcunun katılımıyla, pandemi kurallarına uygun olarak bu etkinliği düzenledik. Etkinliğe katılan öğrencilerimiz, velilerimiz, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bu etkinliklerde bize destek veren, bizi destekleyen bütün paydaşlarımıza, sponsor olan bir çok kuruluşlara ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bu etkinliklerimiz farklı zamanlarda da devam edecek. 24 Kasım Öğretmenler Günü ile ilgili de aynı şekilde pandemi kurallarına uygun olarak bir satranç etkinliği düşünüyoruz. İlçemizde ve ilimizde bütün bu etkinlikler ortak bir şekilde devam edecektir. Katılımcılara ve bize destek olan Alanya belediyesine ayrıca teşekkür ediyorum, sağ olun” dedi.
“Herkese başarılar diliyorum” Turnuvada ter döken Arel Düzel, “İlk maçımı kaybettim ama güzel geçti. Uzun süredir turnuva yapmıyorduk ama eğlenceli gidiyor. İnşallah bu şekilde güzel devam eder. Herkese başarılar diliyorum” diye konuştu.
“Eski günleri özledim” Uzun aradan sonra satranç oynayarak büyük heyecan yaşadığını söyleyen Kerem Alp Orhan da, “9 ay sonra koronavirüsten dolayı ilk yüz yüze satranç turnuvam ve çok iyiydi. İlk maçımı kazandım. Böyle turnuvaların olması harika ve çok güzel bir duygu. Eski günleri özledim” şeklinde konuştu.

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