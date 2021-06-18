AKSARAY - Kasapoğlu: 'Ülke olarak en genç Avrupa nüfusuna sahip ülkeyiz'
AKSARAY - Kasapoğlu: "Ülke olarak en genç Avrupa nüfusuna sahip ülkeyiz" - Aksaray Kültür Merkezi - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun karşılanması - Törenin yapıldığı salon ve katılımcılar - Bakan Kasapoğlu'nun konuşmasıAKSARAY (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Aksaray 'da “İl Protokol İmza Töreni”nde konuştu. (1)
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