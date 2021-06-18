AKSARAY - Gençlik ve Spor Yatırımları Protokol Töreni
- Gençlik ve Spor Yatırımları Protokol Töreni - Katılımcılar - AK Parti Aksaray İl Başkanı Evren Dinçer'in konuşması - AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu'nun konuşması - Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu'nun konuşmasıGençlik ve Spor Yatırımları Protokol TöreniAKSARAY (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Aksaray Kültür Merkezi'nde Gençlik ve Spor Yatırımları Protokol Töreni'ne katıldı. (3)
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