Akhisarspor-Menemenspor maçının ardından

-Menemenspor Teknik Direktörü Dilaver Mutlu'nun açıklamaları



- - Akhisarspor Teknik Direktörü Ercan Kahyaoğlu:- "Dar bir kadro ile mücadele ediyoruz"- Menemenspor Teknik Direktörü Dilaver Mutlu:- "Deplasmanda 3 puan alamıyorsanız 1 puan almak da bir başarı" MANİSA



- TFF 1. Lig’in 5. haftasında Akhisarspor, evinde konuk ettiği Menemenspor ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından her iki takımın teknik direktörleri basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Maç öncesindeki düşüncelerini sahaya yansıttıklarını aktaran Akhisarspor Teknik Direktörü Ercan Kahyaoğlu, "Maç öncesindeki düşüncelerimizi sahaya yansıttık. Oyun içerisinde git geller oldu. Özellikle ilk yarı birçok gol pozisyonuna girdik. Bu oyunun kuralı gol atmaktır, ancak biz atamıyoruz. Hafta içinde gelişen olaylar da rotasyonumuzu etkiledi. Dar bir kadro ile mücadele ediyoruz. Giren oyuncularla ilgili çok bir şey de söyleyemiyorum. Onlar genç takımdan gelen oyuncular. Biz de onlar için iyi şeyler düşünüyoruz. Onlar da gelecek vaat ediyorlar ama sonuçta futbol tecrübelilerin oynadığı bir oyun olarak biliniyor. Yapacak bir şey yok. Gol atmayınca puanlar alamıyorsun. Önümüzde bu hafta oynayacağımız 2 maç var. O maçlarda biraz daha dikkatli oynayarak gol atmaya çalışacağız" diye konuştu.

Menemenspor cephesi Her iki takımın da açık oynadığı bir karşılaşma olduğunu belirten Menemenspor Teknik Direktörü Dilaver Mutlu, "Bugün her iki tarafın da açık oynadığı bir maçtı. Bol pozisyonlu ve iki tarafın da kazanabileceği bir maç oynandı. Bizim açımızdan biraz daha pozisyonlarımız fazlaydı. Kazanmak istiyorduk ama kazanamadık. Deplasmanda 3 puan alamıyorsanız 1 puan almak da bir başarı. İnşallah önümüzdeki Bursa maçını kazanarak galibiyet almak istiyoruz" dedi.





loading...