Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Akhisarspor, Eskişehir’den 3 puan ile dönüyor

Akhisarspor, Eskişehir’den 3 puan ile dönüyor

Akhisarspor Teknik Sorumlusu Ercan Kahyaoğlu

- - Akhisarspor Teknik Sorumlusu Ercan Kahyaoğlu:- “Bizim için önemli olan 3 puan almış olmaktı” ESKİŞEHİR

Hafta Sonu Bild Basın Toplantısı Toplantı Milli Maç 


- Eskişehirspor ile deplasmanda karşılaşarak 1-0'lık galibiyet ile evine 3 puan ile dönen Akhisarspor'da Teknik Sorumlu Ercan Kahyaoğlu, “Bizim için önemli olan 3 puan almış olmaktı” dedi.
TFF 1. Lig’in 8. haftasında Eskişehirspor ile karşılaşan Akhisarspor, 1-0’lık skor ile Manisa’ya 3 puan alarak döndü. Maçın ardından yapılan basın toplantısına katılan Kahyaoğlu, “Maçtan önce konuştuklarımızı başarabildiğimiz için sevinçliyiz. İyi oynayamasak da güzel bir zamanda bulduğumuz gol ile skoru koruduk. Bizim için önemli olan 3 puan almış olmaktı. O şekilde hesap yapmıştık. Bunu da başardık. Hafta içi ve hafta sonunda 2 maç oynayacağız. Daha sonra milli maç arasına gireceğiz. Bu arayı iyi değerlendirmek istiyoruz. Sakatlarımız da iyileştiğinde hedefimiz olan yukarılara tırmanmaya çalışacağız” dedi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Sokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı FutbolcularSokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı Futbolcular
Fenerbahçe Galibiyeti UnuttuFenerbahçe Galibiyeti Unuttu
Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!
Fenerbahçenin Düşüşü Devam EdiyorFenerbahçenin Düşüşü Devam Ediyor
Kartal Derbi Öncesi Moral BulduKartal Derbi Öncesi Moral Buldu
Trabzonspor - Fenerbahçe Maçından Kareler!Trabzonspor - Fenerbahçe Maçından Kareler!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı