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11 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Akhisarspor - Adanaspor maçının ardından

Akhisarspor - Adanaspor maçının ardından

Akhisarspor Teknik Direktörü Mesut Dilsöz'ün açıklamaları

Toplantı Allah Forma Rektör 

-Adanaspor Teknik Sorumlusu Semih Özü'nün açıklamaları

- - Akhisarspor Teknik Direktörü Mesut Dilsöz:- "En azından bir puan alsak sahadaki genç oyuncularımıza moral olması için iyi olacaktı"- Adanaspor Teknik Sorumlusu Semih Özü:- "Takımızdaki mağduriyeti konuşmanın bir anlamı yok çünkü Akhisarspor bizden daha mağdur" MANİSA

- TFF 1. Lig 13. hafta erteleme maçında Akhisarspor, evinde karşılaştığı Adanaspor’a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından her iki takımın teknik adamları karşılaşmayı değerlendirdi. TFF 1. Lig'in 13. hafta erteleme maçında Akhisarspor Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda oynanan mücadelede Adanaspor’a 1-0 mağlup olarak kötü gidişatını devam ettirdi. Akhisarspor ligin ilk yarısını topladığı 13 puanla 16. sırada tamamlarken, Adanaspor ise topladığı 21 puanla ligin ilk yarısını 11. sırada tamamladı. Akhisarspor cephesi Maçın ardından düzenlenen basını toplantısında konuşan Akhisarspor Teknik Direktörü Mesut Dilsöz, "Mağlup olduk, çok üzgünüz oyuncularım adına. Önce onlara teşekkür ediyorum ellerinden geleni gösterdiler, arzulu ve istekli oynadılar çok pozisyon vermediler. Duran bir toptan gol yedik. Bazen istemediğimiz şeylerle karşılaşabiliyoruz. Ligin son maçı, erteleme maçı. Gönül isterdi ki en azından bir puan alsak en çok sahadaki genç oyuncularımıza moral olması için iyi olacaktı. Bunu gerçekten hak ettiler. Burada altyapı hocalarıma teşekkür ediyorum. Emeklerine sağlık. Hem karakter olarak hem de çok iyi futbolcular. Yaşlarından dolayı genç diyorum. Karakter olarak hepsi olgun oynadı. Semih ve Berat’ın ilk maçları. İnanılmaz bir öz güvenle oynuyorlar. Bayılıyorum, çok iyi oynuyorlar. Hem oyun tarzları hem öz güvenli ve karakterli oynamaları, en çok onların adına üzülüyorum. Onlardan da faydalanacağız kesinlikle bu oyuncularımızın üzerine gideceğiz, eksikliklerini gidereceğiz. Deneyimlenmelerini sağlayacağız. Yarından itibaren ikinci yarı için çalışmalarımıza başlıyoruz mecburen çünkü bu haftamız var. Bundan sonraki hafta maç haftası olacak yine. Tekrar hemen ligler başlıyor. Yöneticilerimiz transferin açılması için çaba sarf ediyorlar. Hafta sonuna doğru bunun netleşeceğine inanıyoruz. Yeniden çalışmamıza başlayıp en azından ikinci yarıya, biliyorsunuz ön oyuncularımız yok, kanat oyuncularımız yok, adam eksilten oyuncularımız yok. Hücum futbolu oynamaya yeterli oyuncumuz yok. Bu yüzden tabi 3. bölgelerde etkisiz kalıyoruz. Ne kadar iki tane topumuz direkten dönse de sanıyorum biraz da futbol şanssızlığımız var ama yılmadan, bıkmadan üzerine giderek çalışacağız. Çalışmalarımızı yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.
Adanaspor cephesi Adanaspor Teknik Sorumlusu Semih Özü ise, "Öncelikle maçtan önce de söylemiştim zor bir maç olacağını. Genç oyuncuların kendilerini göstermek için istekli ve arzulu olacaklarını. Topun rakipte daha fazla olduğu ama skorun bizden yana olduğu bir maç oldu. Kaliteli oyuncularımız olduğunu ve onlarla bu maçı geçebileceğimiz biliyorduk. Burada kendi takımızdaki mağduriyeti konuşmanın bir anlamı yok çünkü Akhisarspor bizden daha mağdur şu anda. Hem kadro olarak hem antrenör ve ekibin çektikleri olarak sıkıntılı bir dönemdeler. Onlara ikinci devre için başarılar diliyorum. İnşallah biz de ikinci yarı performansımızı biraz daha yukarıya çıkararak Adanaspor’umuzu gerektiği yerlere çıkarırız diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

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