Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Spor
Ahmet Oğuz: “Ülke puanı için kazanmak istiyoruz”
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Ahmet Oğuz: “Ülke puanı için kazanmak istiyoruz”

Ahmet Oğuz: “Ülke puanı için kazanmak istiyoruz”

Sivassporlu oyuncu Ahmet Oğuz'un açıklamaları

- - Sivasspor’un defans oyuncusu Ahmet Oğuz:- “Batumi maçı çok zor olacak”- “Taraftarlara her zaman ihtiyacımız var” SİVAS

Basın Toplantısı Toplantı Aşı Allah Futbol 


- UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında yarın sahasında Dinamo Batumi ile karşılaşacak olan DG Sivasspor’da defans oyuncusu Ahmet Oğuz, “İnşallah karşılaşmayı kazanıp, hem ülke puanı için, hem Sivas için kazanıp ileri gideceğimizi düşünüyorum” dedi.
Sivasspor'un 28 yaşındaki defans oyuncusu Ahmet Oğuz, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında yarın oynayacakları Gürcistan temsilcisi Dinamo Batumi müsabakası öncesi Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda basın toplantısında konuştu.
Oğuz, “Yarın oynayacağımız Dinamo Batumi maçı çok zor olacak. 22 haftadır futbol oynayan bir takım ile oynayacağız. Bizim ise üçüncü resmi maçımız. Tabi zor geçecek bizim için. Kendi sahamızda oynayacağımız için bunu avantaja çevirmek istiyoruz. İnşallah karşılaşmayı kazanıp, hem ülke puanı için, hem Sivas için kazanıp ileri gideceğimizi düşünüyorum. Taraftarlara her zaman ihtiyacımız var ve o yüzden herkesi aşı olmaya davet ediyorum” diye konuştu.

İlgili Foto Galeriler
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Sokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı FutbolcularSokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı Futbolcular
Fenerbahçe Galibiyeti UnuttuFenerbahçe Galibiyeti Unuttu
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı