Ahmet Keskinkılıç için Florya'da anma töreni düzenlendi

- Bugün hayatını kaybeden Galatasaray Futbol Akademisi'nin efsane teknik adamlarından Ahmet Keskinkılıç için Florya Metin Oktay Tesisleri'nde anma töreni düzenlendi.

Galatasaray Futbol Akademisi'nden uzun yıllar görev yapan Teknik Direktör Ahmet Keskinkılıç hayatını kaybetti. Keskinkılıç için Florya Metin Oktay Tesisleri'nde anma töreni düzenlendi.

Törene Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Teknik Direktör Fatih Terim, teknik heyet, takım kaptanlarından Arda Turan, akademi oyuncuları ve tesis çalışanları katıldı.

Törende konuşan Abdurrahim Albayrak, çok üzüntülü olduğunu belirterek, "Ahmet Keskinkılıç hocamla altyapı başkanlığım döneminden başlayan dostluğumuz var. Onun nasıl Galatasaray aşkıyla çalıştığını bilirim. Rahmetli Salih hocamla beraber sabahın erken saatlerinde Alibeyköy’e, Esenler’e, Kağıthane’ye gidip genç futbolcu kardeşlerimizi izlerdik. Mekanı cennet olsun. Galatasaray’a çok büyük hizmetleri var. Çok iyi bir Galatasaraylıydı. Çok değerli bir hocamızı kaybettik. Allah gani gani rahmet eylesin. Geriye kalanlara Allah sabırlar ihsan eylesin. Çok üzgün ve üzüntülüyüm. Gerçekten çok iyi bir insanı kaybettik" ifadelerini kullandı. Fatih Terim: "Hayatını Galatasaray’a adadı hatta Galatasaray ile evlendi desek yeridir" Ahmet Keskinkılıç’ın isminin her zaman en güzel şekilde anılacağını söyleyen Fatih Terim ise, "Ahmet Hoca bizim çok uzun yıllar beraber olduğumuz, Galatasaray’a çok büyük hizmetler etmiş, altyapı konusunda oyuncu bulma, oyuncu seçme ve oyuncu eğitimi konusunda büyük hizmetleri olan bir futbol adamı. Bizim dostumuz, arkadaşımız, iyi de bir Galatasaraylı. Allah rahmet eylesin. En son onun adına bir turnuva da yaptık, çok da mutlu olmuştu. Çok uzun zamandır hastaydı ama görevinin de başındaydı açıkçası. Önemli bir değeri kaybettik. Hayatını Galatasaray’a adadı hatta Galatasaray ile evlendi desek yeridir. Nur içinde yatsın. Allah mekanını cennet etsin. Altyapıda ismi her zaman en güzel şekilde anılacaktır. Çok üzgünüz çok önemli bir Galatasaraylıyı kaybettiğimiz için" diye konuştu.

Arda Turan: "Bütün ömrünü burada çocuklarla geçirdi" Ahmet Keskinkılıç’ın adını Florya’da en iyi şekilde yaşatacaklarını ifade eden Arda Turan da, "Ahmet Hoca çok değerli bir büyüğümüz, değerli bir insandı. Allah rahmet eylesin. Bizler de, Galatasaray’da oynamış, buralardan geçmiş çocuklar ve insanlar için çok büyük bir emeği var. Adanmış hayatlar diyoruz ya Ahmet Hoca da adanmış bir hayat Beni de küçüklüğümde seçenlerde biri oydu. İlk seçmelerde hemen erkenden oyundan çıkartmıştı çok korkmuştum seçilmedim diye. Meğerse seçildim diye oyundan çıkartmış. Çok önemli bir Galatasaraylıydı. Hocamızın da dediği gibi her zaman kalbimizde, yüreğimizde, ruhumuzda, burada onu en iyi şekilde yaşatacağız. Böyle Galatasaraylılar az bulunuyor. Çok değerli, çok kıymetliydi. Bütün ömrünü burada çocuklarla geçirdi. Allah rahmet eylesin. İnşallah mekanı cennet olur. Onu çok özleyeceğiz" şeklinde konuştu.





