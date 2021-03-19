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19 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Ahmet Ağaoğlu: “Türk futbolunu mali yönden disiplin altına alan bir sözleşme”

Ahmet Ağaoğlu: “Türk futbolunu mali yönden disiplin altına alan bir sözleşme”

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamaları

- İSTANBUL

Büyük Kulüp Toplantı Takvim Görece Basın Mensupları 


- Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, dört büyük kulüp ile Bankalar Birliği’nin bugün imzaladığı 9 yıllık yeni yapılandırma anlaşmasını, “Türk futbolunu mali yönden disiplin altına alan bir sözleşme” olarak nitelendirdi. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile Bankalar Birliği bugün 9 yıllık yeni yapılandırma anlaşmasına imza attı. 5+2 yıl olan eski anlaşma 7+2 olarak revize edildi ve kulüpler 2 yıl anapara ödemesi yapmayacak. Gayrettepe’de gerçekleşen toplantıya Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu’nun yanı sıra Bankalar Birliği yetkilileri katıldı.
“Bir milat olarak değerlendiriyorum” Toplantı sonrası Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bugün yapılan anlaşmanın sadece kulüplerin borçlarının yeniden yapılandırılması, borçların belirli bir takvim planına oturtulması açısından değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Ağaoğlu, “Anlaşmanın şartlarının detaylarına indiğimiz zaman yıllardır sıkıntı yaşadığınız, UEFA’nın Finansal Fair Play kurallarının ihlal edilmesinin önüne de çok ciddi anlamda bir set çekiyor bu anlaşma. İmzalamış olduğumuz anlaşmanın kuralları, UEFA’nın Finansal Fair Play kurallarının tamamını içeriyor. Bu kuralları ihlal edildiği takdirde UEFA’nın önüne yaramaz çocuk gibi gidip hem ülkenin, hem ülke futbolunun, hem ülke sporunun imajını zedelemeden önce onun önlemi ülkemiz sınırları içerisinde Bankalar Birliği ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından alınacak. Sözleşme ve sözleşme şartlarını, Finansal Fair Play kurallarını ihlal eden kulüpler, cezayı önce bu ülke toprakları içerisinde görecekler. Bedelini ödeyecekler. Bu son derece önemli. Yıllardır söyleniyordu ancak hiçbir şekilde ciddi ve somut adım atılmıyordu. Bankalar Birliği ve federasyonun devreye girmesiyle 3 yılı aşan ortak çalışmanın neticesi olarak bugün bu anlaşma imzalanmış bulunmaktadır. Bunu sadece borçların yapılandırılması olarak değerlendirdiğimizde büyük hata yaparız. Türk futbolunu mali yönden disiplin altına alan bir sözleşme söz konusu. Bu yönüyle değerlendirildiğinde Türk futbolunun finansal yapılanması açısından bir milat olarak değerlendiriyorum” diye konuştu.

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