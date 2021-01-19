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19 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Ahmet Ağaoğlu: 'Abdülkadir Ömür’de maalesef kırık var'

Ahmet Ağaoğlu: 'Abdülkadir Ömür’de maalesef kırık var'

Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamaları

- Abdülkadir Ömür’den kötü haber- Ahmet Ağaoğlu: "Abdülkadir Ömür’de maalesef kırık var" TRABZON

Hastane Kötü Haber Basın Mensupları 


- Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Konyaspor maçında sakatlanan Abdülkadir Ömür’de kırık olduğunu söyledi.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 3-1 kazandıkları Konyaspor maçının ardından basın mensuplarına kısa bir açıklama yaparak, mücadelede sakatlanan Abdülkadir Ömür’ün durumunu yakından öğrenmek için tedavi altına alındığı hastaneye gitti. Başkan Ağaoğlu, Ömür’ün ayağında kırık olduğunu belirterek, "Sıkıntılı süreç içerisinde, Abdülkadir gibi bir oyuncudan böyle bir haber almak çok üzdü. Oyun biraz sertti. Biraz daha dikkatli olmak lazım. Hakem müsaade etti. Çok söyleyecek bir şey bulamıyorum. Çok üzgünüm Abdülkadir Ömür’de maalesef kırık var. Bu da onun şanssızlığı. Geçen yıl da aynısı olmuştu" ifadelerini kullandı.
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