AĞRI - Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası yapıldı

- Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası'nın havadan drone ile görüntülenmesi - Yarışmanın Doğubayazıt Belediyesi önünde başlaması - Mahalle aralarında ve patika yollarda ter döken sporcular - Yarışmanın İshak Paşa Sarayı önünde tamamlanmasıTürkiye Dağ Koşusu Şampiyonası Ağrı 'da yapıldı - Büyük erkeklerde Suat Karabulak, büyük kadınlarda Gizem Nur Keskin birinci olduAĞRI (AA) - Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Ağrı 'nın Doğubayazıt ilçesinde İshak Paşa Sarayı Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası düzenlendi. Valilik organizasyonunda yapılan yarışlar, Doğubayazıt Belediyesi önünde başlayarak tarihi İshak Paşa Sarayı bölgesinde tamamlandı.Zorlu patika yollarda dereceye girmek için ter döken sporculardan 20 yaş altı kategorisindekiler 6 kilometre, büyükler kategorisindekiler ise 11 kilometrelik parkurlarda koştu.Kıyasıya mücadeleyle geçen yarışmaya, 21 ilden 116 sporcu katıldı. Yarışlarda dereceye giren sporcular şunlar: - Büyük erkekler1. Suat Karabulak2. Şehmus Sarıhan3. Hasan Turğut - Büyük kadınlar1. Gizem Nur Keskin2. Berfin Barışer3. Eylem Gür - 20 yaş altı erkekler1. Oğuz Günen2. Mehmet Vefa Aydemir3. Emirhan Dağdelen - 20 yaş altı kadınlar1. Şeyda Acar2. Duygu Sarıkaya3. Nurşen Çekici - 18 yaş altı erkekler1. Mervan Haykır2. Hasan Aydın3. Erkan Keleş - 18 yaş altı kadınlar1. Ayşe Temel2. Aslı Demir3. Kader Şimşek
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