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3 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
AĞRI - Köy çocukları Beşiktaş'ın gönderdiği formalarla sevindi

AĞRI - Köy çocukları Beşiktaş'ın gönderdiği formalarla sevindi

- Beşiktaş Futbol Kulübü'nün Ağrı lı çocuklara forma göndermesi - Kızılay gönüllülerin forma dağıtması - Gönüllülerin çocuklarla oyun oynaması - Çocukların formayı giymesi Ağrı 'da köy çocukları Beşiktaş'ın gönderdiği formalarla sevindiAĞRI (AA) - Türk Kızılay Ağrı Şubesi gönüllüleri, kırsalda yaşayan çocuklara Beşiktaş Kulübü'nün gönderdiği formaları dağıttı.
Kızılay Şube Başkanı Orhan Tatlı ve beraberindekiler, Kalender köyünü ziyaret ederek çocuklarla bir araya geldi.Gönüllüler, oyunlar oynadıkları çocuklara çikolata ikram edip spor ayakkabı hediye etti.Beşiktaş'ın gönderdiği siyah - beyazlı formaları da çocuklara dağıtan gönüllüler, miniklerle futbol maçı yaptı.Köy çocukları aldıkları hediyelerle büyük mutluluk yaşadı.

Spor Ayakkabı Futbol Maçı Salda Forma 

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