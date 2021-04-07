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07 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Ağaç dallarından yaptıkları ok ve yayla Türk okçularına özendiler

Ağaç dallarından yaptıkları ok ve yayla Türk okçularına özendiler

Tokat'ta ağaç dallarından yaptıkları ok ve yayla atış yapan çocukların

Yarış Hedef Tahtası Okçular Öğrenciler Bulduk 

-Çocukların hedef tahtası yerine diktikleri futbol topuna atış yapması
-Çocukların eğlenceli dakikaları
-Çocukların açıklamaları

- TOKAT

- Tokat’ın Reşadiye ilçesinde geleneksel Türk okçularına özenerek ağaç dallarından ok ve yay yapan öğrenciler atış yaparak eğleniyor. Reşadiye ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde ikamet eden çocuklar kendi imkanları ile buldukları ağaç dallarından ok ve yay yaptı. Geleneksel Türk okçularına özenen çocuklar hedef tahtası bulamadığı için futbol oynadıkları topu hedefe koydu. Yan yana dizilerek ok atan çocuklar hedefi vurabilmek için yarıştı. Telefon ve tabletleri ile oynamaktan sıkılarak okçuluğa yönelen çocukların yaşadıkları sevinç yüzlerine yansıdı. Birkaç çocuğun ok ve yaya olan merakı ile diğer çocuklar da aynı heyecanı yaşamaya başladı.
Atatürk Ortaokulu öğrencisi Salih Hamza Aydın (12), pandemiden dolayı evde telefon, tabletle oynamaktan sıkılmaları sonucu böyle bir fikrin akıllarına geldiğini ifade ederek, "Ormanlık alandan bulduğumuz ağaç dalları ile ok ve yay yaptık. Bundan da çok eyleniyoruz, çok zevkli bir oyun" dedi.
Ortaokul öğrencisi Abdulsamet Kocabay ise pandemiden dolayı evde sıkıldıkları için ok ve yay yapmaya kara verdiklerini söyledi.

Ortaokul öğrencisi Reyanur Tola da telefon yerine farklı bir oyun buldukları için mutlu olduğunu dile getirdi.
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