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22 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
AFYONKARAHİSAR - TMF Başkanı Uçar ve Başkan Yardımcısı Akülke, basın mensuplarıyla buluştu

AFYONKARAHİSAR - TMF Başkanı Uçar ve Başkan Yardımcısı Akülke, basın mensuplarıyla buluştu

- Motokros yarışlarından arşiv görüntü - Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkan Yardımcısı Mahmut Nedim Akülke'nin konuşmasıTMF Başkanı Uçar ve Başkan Yardımcısı Akülke, Afyonkarahisar 'da basın mensuplarıyla buluştuAFYONKARAHİSAR (AA) - Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar ve Başkan Yardımcısı Mahmut Nedim Akülke, Afyonkarahisar 'da basın mensupları ile bir araya geldi.Kentteki bir restoranda düzenlenen toplantıda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Yardımcısı Akülke, TMF olarak, Afyonkarahisar 'da 6 yıldır çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Yapılan etkinliklere, ulusal şampiyonalarla başladıklarını ifade eden Akülke, "Bu etkinlikler, uluslararası ve dünya şampiyonası ile devam ediyor. Önümüzdeki yıllarda Afyonkarahisar 'a sportif anlamda ne gibi katkıda bulunabileceğimiz, sadece motosiklet anlamında değil, özellikle turizm anlamında yapılabilecekleri konuştuk." dedi.
Afyonkarahisar 'ı her yönden tanıtmak ve ekonomiye katkı sunmak istediklerini dile getiren Akülke, şunları kaydetti:"Kovid - 19 kısıtlamalarından kurtulup, Dünya Motokros Şampiyonası'nın üçüncü ayağını bu sene gerçekleştireceğiz. Bu yıl MotoFest 5 gün olarak yapılacak. Bu süreçte çeşitli etkinlikler de yapılacak."

Toplantı Karahisar Uluslararası Basın Mensupları Dünya Şampiyonası 

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