AFYONKARAHİSAR - Motokrosta Dünya Şampiyonası heyecanı 8-12 Eylül'de yaşanacak
- Afyonkarahisar 'da 2019 yılında düzenlene MXGP'den arşiv görüntüler - TMF Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke ile röportajMotokrosta Dünya Şampiyonası heyecanı 8 - 12 Eylül'de Afyonkarahisar 'da yaşanacak - Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke: - "Afyon Motor Sporları Merkezi'nde 5 gün sürecek etkinliklerde, Dünya Motokros Şampiyonası, Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası, Avrupa Motokros Şampiyonası, MX1 ve MX2 yarışları düzenlenecek"AFYONKARAHİSAR (AA) - ARİF YAVUZ - Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) 2021'deki açıklanan takviminde 11. ayak yarışının, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 8 - 12 Eylül'de Afyonkarahisar 'da düzenleneceğini belirtti. Akülke, AA muhabirine, 2018 ile 2019 yılında Dünya Motokros Şampiyonası'nın Afyon Motor Sporları Merkezi'nde yapıldığını anımsattı.2019 yılındaki MXGP'nin Afyonkarahisar 'daki Türkiye etabının Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirildiğini dile getiren Akülke, şöyle konuştu:"O yılki şampiyona 6 kıtada 86 ülkede canlı olarak yayınlanarak Afyonkarahisar ve Türkiye'nin tanıtımına çok büyük bir ivme kazandırdı. TMF, bu moral ve motivasyonla MXGP'nin 2020 yılındaki hazırlıklarını çok daha üstüne koyarak yapılmasını planlamıştı. Fakat, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgını tedbirleriyle birlikte Dünya Motokros Şampiyonası yapılamadı. Biz de 2020'nin Eylül ayında Afyonkarahisar 'daki Türkiye etabını, Kovid - 19 nedeniyle yapamadık."Akülke, 2021'de Afyonkarahisar 'da düzenlenecek MXGP'nin, dünya şampiyonası bazında branşında Türkiye'deki tek sportif organizasyon olduğunu ve kentin de gururu olduğunu vurguladı.2021'de MXGP'nin mayıs ayında Hollanda'da başlayacağına dikkat çeken Aklülke, "Toplamda 20 yarış yapılacak. Açıklanan takvimde şampiyonanın 11. ayağını 8 - 12 Eylül tarihlerinde Afyonkarahisar 'da biz gerçekleştireceğiz. Afyon Motor Sporları Merkezi'nde 5 gün sürecek etkinliklerde Dünya Motokros Şampiyonası, Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası, Avrupa Motokros Şampiyonası, MX1 ve MX2 yarışları düzenlenecek." değerlendirmesinde bulundu.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım