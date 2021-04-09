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09 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Aerobik Cimnastik Türkiye Şampiyonası Manisa’da başladı

Aerobik Cimnastik Türkiye Şampiyonası Manisa’da başladı

Şampiyonadan detay görüntüler

Yarış Milli Takım Şampiyon Uluslararası Dünya Şampiyonası 

-Cimnastikçilerin yarışları
-Puanlama
-Jüri detay
-Sporcular detay
-Cimnastik federasyonu asbaşkanı ismail göktekin açıklama
-Yarışmadan detay

- MANİSA

- Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından düzenlenen . Türkiye’de 9 ilden 61 sporcunun katılımıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından düzenlenen . Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde Muradiye Spor Salonu’nda başlayan Aerobik Cimnastik Türkiye Şampiyonası'na 15-17 yaş ve 18 yaş üzeri kategorisinde toplam 20’si erkek, 41’i kadın toplam 61 sporcu katılıyor. Yarışmalar sonunda milli takıma seçilecek olan sporcular, Antalya'da gerçekleşecek Antalya Uluslararası Cup ve Azerbaycan Bakü'de yapılacak Dünya Şampiyonası'na katılacak. Hemen ardından İtalya'ya, sonra da Konya'da İslam Oyunları'nda Türkiye’yi temsil edecek. Hedeflerinin Azerbaycan’da yapılacak olan dünya şampiyonasında derece almak olduğunu söyleyen Cimnastik Federasyonu Asbaşkanı İsmail Göktekin, “Türkiye Cimnastik Federasyonu’nun bu yılki takviminde 9-10 Nisan arası 15, 17 ve 18 yaş Türkiye Şampiyonasını başlattık. 9 ilden yaklaşık 59 sporcu yarışmaya katılıyor. Türkiye Şampiyonası sonrasında Antalya’da da uluslararası şampiyona yapacağız. Bu turnuvaya da Rusya, Romanya, Slovakya, Azerbaycan ve Türkiye olmak üzere 5 ülke katılacak. Burada da Dünya Cimnastik Federasyonu onaylı uluslararası bir yarışmasını düzenleyeceğiz. Bizim Ayşe Begüm Onbaşı dünya çapında şampiyon bir sporcumuz. Uluslararası turnuvayı yapmamızda da sporcumuzun tanınmasının etkisi çok fazla. Bizim asıl hedefimiz Azerbaycan’da yapılacak Dünya Şampiyonasında Ayşe Begüm Onbaşı’nın ilk üç derecede olması” ifadelerini kullandı. Şampiyonaya katılan genç sporcular derece almak için 50 saniye boyunca performanslarını sergiledi. Bazı yarışmacıların oldukça zor anlar yaşadığı görülen şampiyona 10 Nisan Cumartesi günü de devam edecek.
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