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22 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
ADIYAMAN - 'Gençler Kılıç Açık Turnuvası' sona erdi

ADIYAMAN - 'Gençler Kılıç Açık Turnuvası' sona erdi

ADIYAMAN - "Gençler Kılıç Açık Turnuvası" sona erdi - Turnuvada mücadele eden sporcular - Salondaki izleyiciler - Madalya töreniADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'ın Gölbaşı ilçesinde Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından düzenlenen "Gençler Kılıç Açık Turnuvası" tamamlandı.Gölbaşı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvanın ikinci gününde "Genç Erkek Kılıç Müsabakası" yapıldı. 26 sporcunun katıldığı turnuvada, Samsun Eskrim Kulübünden Tunahan Çelebi altın, ICT Spor Kulübünden Mehmet Erdem Durul gümüş, Olympia Eskrim Kulübünden Bertuğ Cimo ve Adıyaman Eskrim Spor Kulübünden Tuna Adıyaman bronz madalya elde etti. Başarılı sporculara madalyalarını, Türkiye Eskrim Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Sayım Başaçık verdi.

Dera Bronz Madalya 

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