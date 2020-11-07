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07 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Adıyaman'da 14 Yaş Altı Flöre Açık Turnuvası

Adıyaman'da 14 Yaş Altı Flöre Açık Turnuvası

- Turnuvanın yapıldığı salon - Turnuvayı takip eden izleyiciler - Sporcuların maçları - Organizasyonun ilk gününde kızlar kategorisindeki maçlar yapıldıADIYAMAN (AA) - Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından düzenlenen 14 Yaş Altı Flöre Açık Turnuvası, Adıyaman 'ın Gölbaşı ilçesinde başladı.
Gölbaşı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, açılış seremonisinin ardından kızlar kategorisindeki maçlar yapıldı.Üç ilden 12 sporcunun mücadele ettiği kızlar kategorisinde altın madalyanın sahibi Gölbaşı Anadolu Lisesi Spor Kulübünden İlayda Bengisu Güler oldu.Atak Spor Kulübünden Ece Gizem Huriel gümüş madalya alırken, Gölbaşı Anadolu Lisesi Spor Kulübünden Şevval Zeynep Gölcü ve Mersin Eskrim Spor Kulübünden Elif Yalçın bronz madalya elde etti.Turnuva, yarın erkekler kategorisinde yapılacak müsabakalarla tamamlanacak.

Altın Madalya Gümüş Madalya Dalyan Gori Bronz Madalya 

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