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08 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Adil Gevrek: 'Fenerbahçe’den bir puan almak çok önemli'

Adil Gevrek: 'Fenerbahçe’den bir puan almak çok önemli'

Adil Gevrek'in açıklamaları

- Adil Gevrek: "Fenerbahçe’den bir puan almak çok önemli" MALATYA

Allah Basın Mensupları 


- Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Fenerbahçe gibi bir takımdan 1 puan almanın çok önemli olduğunu söyledi.

Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, karşılaşma sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Takım olarak bu maçla birlikte 12 haftadır galibiyet alamadıklarını belirten Gevrek, ortaya konulan mücadelenin kendileri için çok önemli ve umut verici olduğunu dile getirdi. Aldıkları bir puanın önemli olduğunu ifade eden Gevrek, “Fenerbahçe gibi bir takımdan 1 puan almak çok önemli. Uzun zamandır kazanamıyoruz, galibiyet istiyoruz. Ancak bu bir puan bizim için çok anlamlı. İnşallah bundan sonra kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz. 9 haftamız var, bu haftalarda rakiplerimizle oynayacağımız maçlarımız var. İnşallah o maçlarda da Fenerbahçe karşılaşmasındaki gibi oynar ve galip geliriz. Bizim takım iyi mücadele ediyor. Önümüzdeki Kasımpaşa maçına bakacağız" şeklinde konuştu.
Karşılaşmada hakemin bazı pozisyonlarda kart çıkarmadığını da ifade eden Gevrek, bu sezonun zor geçtiğini belirtti.
Hem ekonomik olarak hem de pandemi nedeniyle tüm kulüpler için zor bir sezon olduğunu dile getiren Gevrek, “Bu takımın ligde kalacağını inanıyoruz. Teknik heyet, futbolcu kardeşlerimiz, yönetimimiz ve camiamız hep beraber inanalım biz hep beraber ligde kalacağız, yolumuza devam edeceğiz" dedi.

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