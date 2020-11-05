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05 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Adanaspor, Menemenspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Adanaspor, Menemenspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

- Oyuncuların sahada antrenman yapması - Teknik direktör Yunus Murat Ceylan ile röportajADANA (AA) - Adana spor, TFF 1. Lig'in 9. haftasında 7 Kasım Cumartesi günü sahasında yapacağı Menemenspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.Turuncu - beyazlılar, teknik direktör Yunus Murat Ceylan yönetiminde Osman Yereşen Tesisleri'nde antrenman yaptı.Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma, pas, şut ve dayanıklılık çalışmasıyla tamamlandı.Teknik direktör Ceylan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda 2 - 1 yendikleri 68 Aksaray Belediyespor karşısında istedikleri futbolu sahaya yansıtamadıklarını söyledi.

Futbolcularına, oyundan duyduğu memnuniyetsizliği aktardığını ifade eden Ceylan, "Galibiyet bizi yanıltmasın. Arada böyle şeyler olacak. İyi oynamadığımız zaman kazanabilmek sevindiriciydi. İştah genelde iyiydi ama bu bir fırsattır. Bu fırsatı çok iyi değerlendiren oyuncularımız oldu. Maalesef beklediğimizi, umduğumuzu göremediğimiz oyuncularımız oldu. Onlar da zaman içerisinde iyi çalışarak, daha iyi uyum sağlayarak istediklerimizi yapmaya çalışacaklar." diye konuştu.
Ceylan, Menemenspor maçı hazırlıklarını sürdürdüklerini, bu müsabakada galibiyet için sahaya çıkacaklarını sözlerine ekledi.

Teknik Direktör Göreme Rektör 

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