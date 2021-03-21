Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
ADANA - Vatandaşlar Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini kurulan dev ekranda araçlarından izledi

ADANA - Vatandaşlar Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini kurulan dev ekranda araçlarından izledi

- Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini kurulan dev ekranda araçlarından izleyen vatandaşlar Adana 'da vatandaşlar Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini kurulan dev ekranda araçlarından izlediADANA (AA) - Adana 'da vatandaşlar, Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçı kurulan dev ekranda araçlarından izledi.Yüreğir Belediyesince düzenlenen etkinlik için Millet Bahçesi'ne gelen vatandaşlar, araçlarını belediye görevlilerinin yardımıyla kurulan dev ekranın karşısına park etti.Belediye görevlileri, derbi maçı izleyen vatandaşlara patlamış mısır, çay ve gazoz ikramında bulundu.Taraftarların bazıları araç içinde, bazıları da aracının dışına çıkarak maçın keyfini sürdürdü.Vatandaşlardan Yusuf Oflaz, AA muhabirine, etkinliği çok iyi bulduğunu belirterek, "Çoğu kişinin evinde maç izleme imkanı olmuyor. Böylece hep beraber keyifli bir şekilde maçı izleyebiliyoruz." açıklamasında bulundu.

Derbi Maçı Muhabir Mısır Patlamış Mısır 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Mısır'da Yeni Mumyalar BulunduMısır'da Yeni Mumyalar Bulundu
Mısır'da 3 Bin 300 Yıllık Heykeller BulunduMısır'da 3 Bin 300 Yıllık Heykeller Bulundu
Mısır'da II. Ramsese Ait Olduğu Tahmin Edilen Bir Heykel BulunduMısır'da II. Ramsese Ait Olduğu Tahmin Edilen Bir Heykel Bulundu
Galatasaray - Fenerbahçe Derbi Capsleri GüldürüyorGalatasaray - Fenerbahçe Derbi Capsleri Güldürüyor
İşte Firavun Kralının Maskesiİşte Firavun Kralının Maskesi
Trabzonspor - Beşiktaş Derbisinden En Güzel FotoğraflarTrabzonspor - Beşiktaş Derbisinden En Güzel Fotoğraflar
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement