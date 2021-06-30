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30 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
ADANA - 'Star Fight Arena Muaythai Gecesi' düzenlendi

ADANA - 'Star Fight Arena Muaythai Gecesi' düzenlendi

ADANA - "Star Fight Arena Muaythai Gecesi" düzenlendi - "Star Fight Arena Muaythai Gecesi" organizasyonu - Muaythai sporcularının ringde dövüşmesi Adana 'da "Star Fight Arena Muaythai Gecesi" düzenlendi.
ADANA (AA) - Adana 'da çeşitli ülkelerden sporcuların katılımıyla "Star Fight Arena Muaythai Gecesi" düzenlendi.
Adana Valiliği himayesinde Hilton Otel'de düzenlenen turnuvada 18 Muaythai sporcusu, ringe çıktı.Türkiye, İran, Gürcistan, Azerbaycan, Amerika ve Afganistan'dan sporcuların yer aldığı organizasyonda 9 müsabaka yapılırken başarılı olan sporculara ödüller verildi.
Organizasyona Adana Valisi Süleyman Elban, Türkiye Muaythai Federasyon Başkanı Halil Durna, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

Dera İran 

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